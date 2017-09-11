Флорида начинает восстанавливаться после урагана "Ирма"

Во Флориде начались спасательные и восстановительные работы, после того как в ночь на понедельник на штат обрушился ураган "Ирма". Приблизившись к Майами, ураган ослабел, но "Ирма" все равно нанесла значительный ущерб многим городам штата.

Местные СМИ сообщают о четверых погибших. Ситуацию на островах Флорида-Кис, примерно в 25 км от Майами, спасатели описывают как гуманитарный кризис.

В ночь 10 сентября скорость ветра в урагане "Ирма" достигала 160 км/ч. "Ирму" теперь классифицируют как тропический шторм и перестали считать ураганом.

Ранее "Ирма" ударила по Кубе, принеся проливные дожди и шквальный ветер. По данным СМИ, скорость ветра на Кубе достигала 250 километров в час, высота волн — семи метров.

Кризис на Флорида-Кис

Джейн О'Брайан, корреспондент Би-би-си из Майами

В целом, Майами могло не повезти намного больше. Центр урагана не прошелся по самому городу, но сильно задел Флорида-Кис (цепь коралловых островов на расстоянии около 25 км от побережья США). Именно к островам приковано внимание спасателей.

Связь с островами была плохой еще в пятницу. Какое-то количество людей эвакуировалось и остановилось в том же отеле, что и мы, и у них с трудом получалось поддерживать связь с родственниками, которые остались.

Как сообщается, на островах остались пережидать шторм около 10 тысяч человек. Мы не знаем, что с ними сейчас.

Первое, что предстоит сделать спасателям, — это проверить, сколько из 42 мостов, соединяющих острова между собой, остались целыми. Если не функционален хотя бы один, то могут возникнуть проблемы — какой-то из островов может оказаться в изоляции.

Весь район островов закрыт — попасть туда невозможно, пока власти не закончат оценку ущерба.

Масштаб спасательной операции

Более 3,4 миллиона домов по всему штату Флорида остаются без электричества. Только в Майами оборвало 80% всех высоковольтных проводов, большие районы города затоплены, хотя по сравнению со многими другими частями штата городу не было причинено катастрофического ущерба.

На видео с беспилотника из города Нейплз, на берегу Мексиканского залива примерно в 200 км к северо-западу от Майами, видны ряды разрушенных одноэтажных домов и затопленные улицы между ними.

Президент Дональд Трамп выделил на помощь Флориде крупную сумму из бюджета, назвав ураган "Ирма" "огромным монстром".

Деньги пойдут на медицинское обслуживание, разбор завалов, восстановление электроснабжения и ремонт зданий.

Управляющий спасательными работами в графстве Монро (население 73 тыс. человек) Мартин Сентерфитт говорит, что вскоре в штат прибудет многочисленная спасательная миссия, организованная военно-воздушными силами и национальной гвардией, сообщает газета Miami Herald.

На Флорида-Кис, которые относятся к графству Монро, в составе миссии должны прибыть "экстренные погребальные команды".

Директор департамента спасательных программ в правительстве штата Брайан Кун сказал журналистам, что до начала спасательной операции установить точное количество жертв будет невозможно.

Губернатор Флориды Рик Скотт утром в понедельник продолжал писать в "Твиттере" предупреждения. "Даже бегущий поток воды глубиной в шесть дюймов [15 см] может сбить вас с ног", — писал губернатор. "Оставайтесь дома — оставайтесь в безопасности", — пишет в "Твиттере" Скотт.

Что говорят местные жители

"Мы постоянно чувствуем, как здание качается, будто на корабле", — рассказала хозяйка ресторана и квартиры в 35-этажном доме Дими Ломас агентству Рейтер.

С ураганом связывают по меньшей мере четыре смерти среди местных жителей.

Сотрудница полиции, работавшая в противоураганном убежище, погибла, когда ехала на автомобиле домой и столкнулась с другой машиной. За рулем той машины тоже был полицейский, и он также погиб.

В графстве Орандж в автокатастрофе погиб водитель.

Еще одно смертельное ДТП произошло в городе Марафон графства Монро.

Перед тем как ураган достиг штата, местные власти распорядились об эвакуации 6,3 миллиона жителей прибрежных районов — это более четверти всего населения Флориды.

Фактически прекращена работа международных аэропортов Форт-Лодердейл и Майами.

"Ирма" на Карибах

Ураган "Ирма" пришел во Флориду со стороны Карибских островов, задев Кубу и Пуэрто-Рико.

На островах Карибского бассейна от урагана, по оценке "Красного креста", пострадали более миллиона человек. По данным организации, сильнейший ураган разрушил почти все здания на Барбуде и оставил без электричества жителей Пуэрто-Рико, а также принес значительные разрушения на Британские Виргинские острова, острова Сен-Мартен, Сен-Бартелеми и Сент-Китс и Невис.

По последним данным, ураган унес жизни 10 человек.

Красный Крест выделил около 600 тысяч швейцарских франков на подготовку к оперативному оказанию помощи населению, которое может пострадать из-за урагана.

В Пуэрто-Рико, который является американской территорией, в убежищах по-прежнему остаются 6000 человек, намного больше остались без электричества.

На Кубе жертвами стихии стали 10 человек, в столице острова, Гаване, нет электричества.