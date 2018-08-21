Финские военные раз в неделю будут есть только вегетарианскую еду

В армейских столовых с осени станет больше вегетарианской еды. Один день в неделю будет вегетарианским, сообщает майор Эйя Пулкки из центра логистики оборонительных сил.

Обед и ужин одного дня не будут оба вегетарианскими, но общее недельное меню будет включать в себя дневной объем вегетарианских блюд. Таким образом, в неделю будут дважды предлагать вегетарианскую еду, будь то ужин или обед.

Рыба исключается из списка ингредиентов вегетарианских блюд. Молочные продукты и куриные яйца разрешается использовать. Военнослужащим, в числе прочего, предложат картофель, пасту, сою и куорн.

Во всех воинских частях уже давно готовят вегетарианскую и веганскую пищу для тех, кто не ест мяса. Доля растительных продуктов постепенно увеличивалась в последние годы.

Введение обязательного вегетарианского дня не связано с экономией средств. Главная причина, как объясняют в оборонительных силах — это польза растительной пищи и влияние мясного производства на изменение климата.