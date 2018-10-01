Финские профтехучилища снижают требования к уровню владения языком



– Откуда ты? — спрашивает по-фински пожилая женщина, держа за руку Настехо Абдулкадир Сахар. Молодая девушка по-фински же отвечает, что она приехала из Сомали, и улыбается в ответ.

Пока что финский язык вызывает у девушки трудности, но она активно учит его в своем профучилище. Она входит в первую в истории профессионального училища Кайнуу группу, для поступления в которую знание языка не было в приоритете. Студенты начали обучение в начале осени.

Настехо приехала в Финляндию два года назад как беженка. Выучившись на сиделку, она планирует продолжить обучение на медицинскую сестру.

В этом году профессинальные школы снизили требования по части знания финского языка для поступления. Благодаря этому все большее количество иммигрантов смогло стать студентами и учиться одновременно языку и профессии.

– Раньше иммигрантам надо было знать язык на достаточном уровне, чтобы поступить. Но где еще можно его освоить, как не при обучении на конкретную специальность? На интеграционных курсах учат только самым базовым вещам, — говорит преподаватель профессионального училища Оути Пиирайнен.

Раньше профучилище Кайнуу уже устраивала подготовительные курсы по металлообработке для тех, чей уровень финского не был достаточен для поступления на специальность. Девять из десяти участников этих курсов либо трудоустроились, либо пошли учиться дальше. Учебное заведение в дальнейшем планирует принимать иммигрантов без хорошего знания финского на программы обучения по специальности ”уборщик” и ”повар”.