Европарламент заподозрил Россию в желании лишить Украину прав в Азовском море

По мнению Европарламента Россия якобы хочет превратить Азовское море во ”внутреннее озеро” и сделать из него исключительную военную зону.

”Европарламент выражает глубокую обеспокоенность в связи с тем, что этот случай может представлять собой попытку лишить Украину суверенных прав в Азовском море с целью превратить его в российское ”внутреннее озеро”, сделать из него исключительную военную зону и взять под контроль экономику Юго-Восточной Украины”, — говорится в документе Европарламента.

В ЕП также призывают страны — члены Евросоюза ввести новые санкции в отношении России.

Ранее в США заявили о возрастающем желании ввести новые санкции против России.

25 ноября три корабля ВМС Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу. В ФСБ России сообщили, что на требования сопровождавших их российских судов погранслужбы ФСБ и Черноморского флота украинские корабли не реагировали, ”совершали опасное маневрирование”. ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины. 27 ноября суд вынес решение об аресте 12 моряков ВМС Украины за нарушение границы.