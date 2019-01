Европарламент признал Гуайдо временным президентом Венесуэлы

Европейский парламент признал главу Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуайдо временным президентом страны. Об этом в четверг, 31 января, в Twitter сообщил председатель Европарламента Антонио Таяни.

The European Parliament recognises @jguaido as the legitimate interim President of Venezuela. 🇻🇪 pic.twitter.com/riflcrVEO1