04.07.2018, 19:10

Европарламент критикует Польшу за отсутствие верховенства права


Deutsche Welle
EST
Euroopa Parlamendi ja EL liikmesriikide parlamentide kohtumine Saku Suurhallis
фото иллюстративноеFoto: Andres Putting

Председатели нескольких фракций Европарламента обвинили премьер-министра Матеуша Моравецкого в подконтрольности польских судов государству и несоблюдении других принципов правового государства.

Дискуссия в Европарламенте о будущем Европы в среду, 4 июля, превратилась в обмен упреками между премьер-министром Польши Матеушем Моравецким и представителями ряда фракций, обвинившими Варшаву в пренебрежении принципами правового государства. "Не разрушайте демократическую культуру в своей стране! Польша должна вернуться в центр Европейского Союза", — призвал правительство Польши председатель фракции социал-демократов Удо Бульман (Udo Bullmann) после выступления Моравецкого.

Глава фракции Европейской народной партии Манфред Вебер (Manfred Weber) обвинил Варшаву в увольнении судей из-за их политической позиции и в использовании государственных телеканалов в качестве инструмента пропаганды. То, что сейчас происходит в Польше, можно назвать "систематической ликвидацией демократического контроля", заявил в свою очередь председатель фракции либералов, экс-премьер Бельгии Ги Верхофстадт.

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Сопредседатель фракции "зеленых" Франциска Келлер (Franziska Keller) отметила, что польские граждане "протестуют с европейскими флагами, потому что надеются на ЕС", которому доверяют больше, чем собственному правительству. Еврокомиссар по экономическим вопросам Валдис Домбровскис, комментируя новое расследование Еврокомиссии в отношении Польши, заявил: "Мы не можем закрывать глаза, если речь идет о систематических угрозах верховенству права".

В Брюсселе начали новое расследование против Польши

В ответ на критику польский премьер заявил, что каждая страна вправе "выстраивать свою судебную систему в соответствии с собственными традициями". По мнению Моравецкого, правительство Польши не ослабило, а, наоборот, усилило независимость судебных органов, а польские СМИ — "свободнее и плюралистичнее", чем когда-бы то ни было.

Ранее инициативы правящей в Польше партии "Закон и справедливость" уже не раз попадали под критику Брюсселя. В частности, Еврокомиссия инициировала штрафную процедуру из-за угрозы нарушения основных ценностей ЕС, обвинив Варшаву в принятии в общей сложности 13 законов, которые "представляют серьезную угрозу независимости правосудия". Еврокомиссия также подала иск в суд ЕС против Венгрии, Чехии и Польши за невыполнение правил перераспределения беженцев.

Несколько дней назад Еврокомиссия открыла новое расследование в адрес Польши из-за принятого сеймом закона, позволяющего досрочно отправлять на пенсию верховных судей. Закон также предполагает, что министр юстиции Польши сможет инициировать отставку и назначать верховных судей. В Брюсселе считают, что подобный закон подрывает принцип независимости судебных органов.

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