Еврокомиссия призвала США и РФ сохранить ракетный договор

По ее словам, заключение ДРСМД способствовало окончанию холодной войны и гонки ядерных вооружений. Благодаря договору, было уничтожено почти 3 тысячи ракет с ядерными и конвенциональными боеголовками, что подтверждается документами, указала далее Косьянчич. "В этой связи мы считаем, что США и Россия должны продолжить конструктивный диалог с целью сохранить соглашение и обеспечить его полную и гарантированную реализацию", — добавила она.

Между тем президент Франции Эмманюэль Макрон призвал Дональда Трампа отказаться от выхода из ДРСМД. Во время телефонного разговора с американским президентом он напомнил о "значении договора в особенности для европейской безопасности и нашей стратегической стабильности", сообщил Елисейский дворец 22 октября.

Берлин "сожалеет" о решении Трампа

Ранее заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер (Ulrike Demmer) указала, что Берлин "сожалеет" о решении Дональда Трампа. ДРСМД является "важным элементом контроля над вооружениями" и отвечает европейским интересам, подчеркнула она. Глава МИД Германии Хайко Мас (Heiko Maas) заявил, что решение Трампа "достойно сожаления" и назвал соглашение о РСМД "стержнем европейской структуры безопасности". Позиция Белого дома ставит перед ФРГ и Европой "трудные вопросы", отметил Мас.