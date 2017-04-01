Поэт Евгений Евтушенко скончался в США на 85-м году жизни. Об этом ТАСС сообщил в субботу друг поэта Михаил Моргулис.

"Пять минут назад Евгений Александрович отошел в вечность", — сказал он. "Мне позвонил его сын — Женя и сообщил это печальное известие, — сказал Моргулис. — Жена Маша, к сожалению, не может сейчас разговаривать".

Друг поэта также заметил, что почти до самых последних минут жизни Евгений Евтушенко был в сознании — "он все слышал, реагировал и, конечно, понимал, что столько людей за него волнуется".

С поэтом, госпитализированным 12 марта в городе Талса (штат Оклахома), все это время находилась его жена Мария Новикова. С ним также успели попрощаться прибывшие в больницу два их сына — Дмитрий и Евгений.

Как сообщил генеральный продюсер фестиваля, который должен был пройти в Москве к юбилею поэта, Сергей Винников, Евгений Евтушенко просил похоронить его в российском писательском поселке Переделкино, рядом с Борисом Пастернаком.

Продюсер отметил, что 29 марта ему позвонила супруга поэта Мария и соединила с Евгением Александровичем.

"Сергей, я нахожусь в очень тяжелом состоянии в клинике, врачи прогнозируют мой скорый уход, — передал корреспонденту ТАСС Винников его слова. — Я извиняюсь перед вами, что очень сильно вас подвел. Но при этом я очень прошу вас о том, чтобы запланированные нами совместно проекты — вечер в Большом зале Консерватории и спектакль в Кремлевском Дворце состоялись и без меня".

"Обещайте мне это, — добавил он. — Я буду умирать со спокойной душой. И еще я прошу передать мою просьбу о решении вопроса о моем захоронении в России в Переделкино недалеко от могилы Пастернака".

Евгению Евтушенко 18 июля должно было исполниться 85 лет. Он планировал провести гастрольный тур по городам России, Белоруссии и Казахстана. Также местом основных юбилейных мероприятий должны были стать главные сценические площадки Москвы: Концертный зал имени П. И. Чайковского, Большой зал Московской консерватории и Государственный Кремлевский дворец. Три недели назад поэт по видеомосту принял участие в пресс-конференции ТАСС, посвященной праздничным мероприятиям по случаю своего юбилея.

Евгений Евтушенко родился в 1932 году в семье геолога и поэта-любителя Александра Гангнуса. Его первое стихотворение было опубликовано в газете "Советский спорт", а первая книга стихов "Разведчики грядущего" вышла в 1952 году, тогда же он стал самым молодым членом Союза писателей СССР. В 1963 году был номинирован на Нобелевскую премию по литературе. Он автор более 150 книг, которые переведены на многие языки мира.