"Это все поменяет": врачи пришили первую человеческую голову

Скандально известный итальянский хирург Серджио Канаверо объявил об успешном эксперименте по "пересадке" головы трупу в Китае. Об этом он заявил на пресс-конференции в Вене, сообщает Guardian.

Про словам хирурга, команда из Медицинского университета Харбина (Китай) "осуществила первую трансплантацию головы", и теперь операция на живом человеке "неотвратима". Операция, по его словам, заняла 18 часов и была проведена его китайским коллегой Жень Сяопином, который год назад якобы провел первый эксперимент по трансплантации головы обезьяны.

"Первая трансплантация головы на человеческий труп проведена. Полная трансплантация от донора с мертвым мозгом будет следующим шагом", — заявил Канаверо. "Слишком долго природа диктовала нам свои правила. Мы рождаемся, растем, стареем и умираем. Миллионы лет человек эволюционировал и 100 миллиардов людей умерли.

Мы вступаем в эру, когда будем брать нашу судьбу в свои руки. Это все поменяет. Это изменит вас на всех уровнях, — заявил Канаверо, выступая на пресс-конференции. — Все говорили, что это невозможно, но операция прошла успешно".

Пока не ясно, чьи тела использовались в китайском эксперименте, но Канаверо пообещал, что научная статья о трансплантации головы трупу будет выпущена в ближайшие дни. В ближайшие же дни Канаверо обещал назвать дату операции, которую ранее обещал провести до конца 2017 года.

По словам Канаверо, первую операцию по трансплантации головы живого человека решено провести в Китае, поскольку в Европе и США его инициативы не нашли поддержки среди медицинского сообщества. Поговорил Канаверо во время своего выступления и о политике.

"Китайский лидер Си Цзиньпин хочет вернуть величие Китая и стремится сделать его единственной сверхдержавой в мире, и я верю, что он сделает это", — заявил Канаверо.

Совершить первую трансплантацию головы Канаверо обещал еще несколько лет назад, сама же операция была запланирована на декабрь 2017 года –

Канаверо собирался пересадить на новое тело голову российского программиста Валерия Спиридонова, страдающего от мышечной атрофии.

Предполагалось, что операция займет 36 часов и обойдется в $11 млн. Донорское тело планировалось взять от здорового человека, у которого умер мозг.

Для того чтобы голова начала взаимодействовать с новым телом, хирургам необходимо "спаять" перерезанные аксоны. Это длинные отростки нейронов, "провода", которыми нейроны связываются между собой, передают информацию между нервными клетками, а также сигналы к мускулам и железам.

По словам Канаверо, обрезанные аксоны можно восстановить с помощью таких молекул, как полиэтиленгликоль, широко используемый в фармацевтике, или хитозан — биополимер, выделяемый из панцирей ракообразных. Главная роль в операции отводилась "ультраострому скальпелю", которым будет отсекаться спинной мозг. Канаверо называет этот момент ключевым во всей операции, аксоны в ее ходе будут неизбежно повреждены, однако им необходимо дать возможность восстановиться.

Канаверо заявлял о том, что ему и китайским ученым удалось доказать: спинной мозг и ствол головного мозга вполне реально соединить после разъединения. Хирург утверждал, что разработанная им методика "склеивания" клеток при помощи полиэтиленгликоля продемонстрировала свою эффективность и в случае с крысами подвижность их конечностей была восстановлена на 60%.

В январе 2016 года Канаверо сообщил об успешной трансплантации головы обезьяне. Однако подробностей широкая общественность так и не дождалась — по словам Канаверо,

обезьяну усыпили уже через 20 часов, а статьи с результатами эксперимента якобы были приняты в двух журналах, но до публикации, по всей видимости, дело так и не дошло.

"Есть ряд ограничений, которые возникают в связи с пересадкой головы. Первое — пока не существует методов, которые способны воссоединить нервную ткань — одну с другой. Вторая проблема — гистосовместимость (совместимость тканей). Но главное — невозможность восстановить нарушенную анатомическую связь в нервной ткани. Такой технологии пока нет", — рассказывал "Газете.Ru" в 2016 году кандидат медицинских наук, нейрохирург Алексей Кащеев.

Считал невозможной операцию и хирург-трансплантолог Паоло Маккиарини, открыто называвший Канаверо преступником:

"Как вообще можно представить такую операцию? Лично я думаю, что он преступник. Во-первых, для этого нет никакой научной базы. Во-вторых, это уже что-то из области трансгуманизма… Как вообще мозг одного человека сможет вдруг начать функционировать, будучи присоединенным к другому телу?" — заявил он.

Перспективы трансплантации головы живого человека кажутся еще более туманными при ближайшем рассмотрении особенностей проведения операции. Во-первых, нервы при хирургических вмешательствах легко рубцуются и непонятно, как Канаверо и его коллеги собираются бороться с этой проблемой во время операции, которая продлится более суток.

Во-вторых, до сих пор не исследована возможность использования иммуноподавляющих препаратов — они необходимы при любой операции с донорскими органами.

В-третьих, нет никаких подтверждений заявлениям Канаверо о том, что для восстановления некоторых функций хватит лишь небольшого процента нервных волокон. Это далеко не единственные слабые места в планируемой операции на живом человеке, однако уже их достаточно для того, чтобы считать шансы на успех весьма скромными.