"Это теракт": Ройзман не поверил силовикам, объявившим инцидент с такси в Москве несчастным случаем

На данный факт, в частности, обратил внимание политик, бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман. "Ух, сколько версий: уснул, устал, был пьян, перепутал педали. На любой вкус. Я посмотрел внимательно и увидел, что он совершенно умышленно направил машину в скопление людей. Считаю, что это теракт", — написал он на своей странице в Twitter.

Позднее в беседе с радиостанцией "Эхо Москвы" Ройзман более подробно рассказал, что думает об инциденте. "То, что он не заснул, то, что это не усталость, когда смотришь видео, совершенно понятно. Он подъезжает к багажнику впереди стоящей машины, подтормаживает, резко перекладывает руль вправо, с добавлением газа выезжает на тротуар и перекладывает руль чуть влево, чтобы не упереться в стену. То есть он совершенно сознательно направляет машину в скопление людей. А теперь это называйте как угодно, только не говорите, что заснул или устал. Совершенно осознанные действия, которые приводят к наезду в скопление людей", — подчеркнул он.

Нежелание полиции даже допускать версию об умышленном наезде на пешеходов просматривалось с самых первых сообщений в информационных агентствах. Это не удивительно, особенно сейчас, когда к России приковано всеобщее внимание из-за проходящего в стране чемпионата мира по футболу.

Примечательно, что Государственный департамент США перед выходными опубликовал обращение к своим согражданам, находящимся в России, предупредив их о возможных терактах на ЧМ-2018. "Террористические группировки продолжают продумывать возможные атаки в России. Они могут атаковать с небольшим предупреждением или без него. Несмотря на то, что во время турнира безопасность будет усилена, террористы могут атаковать стадионы, фан-зоны, туристические объекты, вокзалы, торговые центры, местные здания правительства и другие общественные места", — заявили во внешнеполитическом ведомстве.

Отметим, что силовики в России крайне неохотно признают резонансные инциденты терактами, даже если для этого, казалось бы, есть все основания. Так, например, в прошлом году 19-летний Артур Гаджиев напал с ножом и топором на прохожих в Сургуте. Он успел ранить нескольких человек, после чего его застрелили прибывшие на место полицейские. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая организация "Исламское государство"*, а русскоязычный канал группировки позже опубликовал видеообращение Гаджиева, в котором тот присягнул на верность главарю боевиков Абу Бакру аль-Багдади. Несмотря на это, СК продолжил называть произошедшее "покушением на убийство".