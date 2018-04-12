"Это может быть очень скоро или совсем не скоро!": Трамп сделал в Twitter новое заявление о бомбежке Сирии

США могут нанести удар по Сирии в ближайшее время или, наоборот, сделать это не так скоро, написал в Twitter президент США Дональд Трамп.

"Я никогда не говорил, когда будет произведен удар по Сирии. Это может быть очень скоро или совсем не скоро! В любом случае, при моей администрации Соединенные Штаты проделали огромную работу в деле избавления региона от ИГИЛ*. Где же наше "Спасибо, Америка"?"

Американский лидер уже второй день подряд делает заявления о сирийском кризисе в Twitter. Вчера, 11 апреля, он сначала пообещал России ударить по Сирии "новыми, умными" ракетами, но уже через 40 минут предложил мир и помощь с экономикой. В Кремле на это ответили, что не хотят участвовать в "твиттер-дипломатии".

Перед вчерашними твитами Трампа российский посол в Ливане Александр Засыпкин заявил в интервью телеканалу "Аль-Манар", что Россия будет сбивать ракеты, выпущенные США по территории Сирии, "а также будут поражены объекты, с которых производились залпы". Дипломат уточнил, что озвучивает официальную позицию российского руководства по этому вопросу.