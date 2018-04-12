12.04.2018, 14:32

"Это может быть очень скоро или совсем не скоро!": Трамп сделал в Twitter новое заявление о бомбежке Сирии

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NEWSru.com
EST
Donald Trump
Donald TrumpFoto: Chris Kleponis/SIPA

США могут нанести удар по Сирии в ближайшее время или, наоборот, сделать это не так скоро, написал в Twitter президент США Дональд Трамп.

"Я никогда не говорил, когда будет произведен удар по Сирии. Это может быть очень скоро или совсем не скоро! В любом случае, при моей администрации Соединенные Штаты проделали огромную работу в деле избавления региона от ИГИЛ*. Где же наше "Спасибо, Америка"?"

Американский лидер уже второй день подряд делает заявления о сирийском кризисе в Twitter. Вчера, 11 апреля, он сначала пообещал России ударить по Сирии "новыми, умными" ракетами, но уже через 40 минут предложил мир и помощь с экономикой. В Кремле на это ответили, что не хотят участвовать в "твиттер-дипломатии".

Перед вчерашними твитами Трампа российский посол в Ливане Александр Засыпкин заявил в интервью телеканалу "Аль-Манар", что Россия будет сбивать ракеты, выпущенные США по территории Сирии, "а также будут поражены объекты, с которых производились залпы". Дипломат уточнил, что озвучивает официальную позицию российского руководства по этому вопросу.

Трамп 9 апреля пригрозил принять военные меры против властей Сирии в связи с предполагаемым применением отравляющих веществ в сирийском городе Дума близ Дамаска, пообещав в течение 48 часов определиться с ответом США на химатаку, унесшую, по данным источников, жизни не менее 60 человек. Американский лидер отметил, что ответственность за инцидент несет режим сирийского президента Башара Асада и его союзники — Россия и Иран.

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Возможную военную операцию в Сирии Трамп обсудил с властями Великобритании и Франции. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй согласилась с тем, что международное сообщество должно ответить на атаку, если она будет подтверждена. В то же время она в телефонной беседе с Трампом заявила, что Великобритании нужно больше доказательств совершения властями Сирии предполагаемой химатаки. В свою очередь, президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил о том, что в Елисейском дворце рассматривают вариант с нанесением авиаударов по объектам химпроизводства на территории Сирии.

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