Эстонка в Хьюстоне: люди открывают свои дома для нуждающихся

В среду председатель Эстонского общества Хьюстона Хелен Арнольд, проживающая в Техасе, рассказала Delfi, что спасенные от наводнения жители города активно помогают тем, чей дом оказался затоплен.

”Сегодня я еще не могу выйти из дома. Сижу в квартире и смотрю те же новости, что и весь мир. Окрестные школы, садики и магазины закрыты. Оба городских аэропорта закрыты. В небе можно увидеть вертолеты, которые помогают спасать людей, находящихся в беде”, — написала она.

Orkaanijärgne Houston Foto: ADREES LATIF, Reuters

”Если вода не просачивается в дом, то можно оставаться на месте, но это словно тюремная камера, потому что нельзя никуда выйти. Однако если вода попадет в дом, нужно будет уплывать или взбираться на крышу и ждать прибытия спасательной шлюпки или вертолета", — добавила Арнольд.

По ее словам, люди делятся на страничках в Facebook адресами тех, чьи дома оказались затоплены, а добровольцы отправляются их спасать. Друзья и знакомые, проживающие в районе бедствия, прибывают на место быстрее, чем спасатели из другой части города: ”Люди плывут на лодках или едут на джипах на помощь".

Orkaanijärgne Houston Foto: ADREES LATIF, Reuters

”Все приюты в Хьюстоне переполнены, а людей уже начинают размещать в Далласе, — рассказывает Арнольд. — В церквях, которые не затоплены, принимают бездомных жителей города. Также свои дома открывают и обычные люди. Я тоже привела в порядок гостевой дом, поскольку из школы у меня спросили, могла ли бы я принять людей".

Также Арнольд обратила внимание, что вода очень грязная, и опасна для жителей: ”Люди с ранениями, а также те, кому вода попадает в рот, могут легко заболеть. Очень тяжело смотреть на младенцев и детей, которые вынуждены передвигаться в сточной воде”.

Orkaanijärgne Houston Foto: David J. Phillip, AP

Она надеется, что на новой неделе начнут очищать улицы. ”Тут работы на несколько недель, месяцев и лет”, — признала эстонка.