"Есть некое письмо": Навальный заявил, что его не выпускают из России

Приехал в аэропорт - лечу на оглашение решения Европейского суда по моему делу - на погранконтроле забрали паспорт «для проведения специальных проверочных мероприятий». Посадили меня за красную веревочку в компании других особо опасных. Жду. Юля и адвокат Михайлова стоят с другой стороны веревочки и смеются надо мной.