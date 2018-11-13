13.11.2018, 10:20

"Есть некое письмо": Навальный заявил, что его не выпускают из России

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NEWSru.com
EST
Russian opposition activist Alexei Navalny speaks on Ekho Moskvy Radio
Russian opposition activist Alexei Navalny speaks on Ekho Moskvy RadioFoto: Sergei Fadeichev, Sergei Fadeichev/TASS

Оппозиционер Алексей Навальный, направлявшийся в Страсбург, чтобы присутствовать на оглашении решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по своему делу, сообщил 13 ноября, что ему не разрешили временно выехать из России. Официального подтверждения этой информации пока нет.

"Пограничники сообщают, что выезд из России мне закрыт. Есть некое письмо, что выезжать запрещено, но объяснений почему — нет", — сообщил Навальный в своем Twitter. По словам оппозиционера, у него забрали паспорт "для проведения специальных проверочных мероприятий". "Посадили меня за красную веревочку в компании других особо опасных. Жду", — написал он.

Немногим позднее в своем блоге Навальный опубликовал копию официального распоряжения, в котором указано, что ему ограничено право на выезд из России на основании решения УФССП России (Управления Федеральной службы судебных приставов), точная причина не указана.

"Есть висящие исполнительные производства, но они все нематериального характера (…). Этим производствам по несколько лет уже, а последний раз я выезжал за границу недели две назад — все было нормально", — пояснил политик. По его словам, пока он писал свой пост, его адвокаты дозвонились до судебного пристава, ведущего все эти производства, и тот уверяет, что выезд не ограничивал.

"Интерфакс" 8 ноября сообщал, что ЕСПЧ 15 ноября вынесет финальное решение по делу "Навальный против России". Речь идет о жалобе истца на семь случаев с 2012 по 2014 год, когда его задерживали, арестовывали и признавали виновным в административных правонарушениях. Навальный считает, что его права были нарушены, а действия властей были политически мотивированными.

Первоначальный вердикт по этому делу ЕСПЧ обнародовал 2 февраля 2017 года, тогда он пришел к выводу, что права истца на свободу и на справедливое судебное разбирательство (статьи 5 и 6 Европейской конвенции по правам человека) нарушались в шести случаях из семи. Суд также указывал на нарушение статьи 11 (свобода собраний и объединений).

В начале февраля 2017 года ЕСПЧ постановил, что российские власти должны выплатить Навальному 63,7 тысячи евро компенсации. В том же месяце Минюст РФ пообещал обжаловать это решение. Позже обе стороны выразили желание передать дело на пересмотр в Большую палату ЕСПЧ.

Напомним, Алексей Навальный провел под стражей в общей сложности 50 суток и вышел на свободу 14 октября. Сначала 27 августа суд назначил оппозиционеру 30 суток ареста за участие в "забастовке избирателей", которая прошла 28 января в преддверии президентских выборов. Его признали виновным по ч. 8 ст. 20.2 КоАП ("Повторное нарушение правил проведения митинга").

Затем 24 сентября Навального задержали на выходе из спецприемника ГУВД N1 после окончания 30-дневного срока административного ареста и сразу же отвезли в ОВД "Даниловский", где ему предъявили новое обвинение — в организации митинга против пенсионной реформы 9 сентября. По версии полиции, при проведении акции были допущены нарушения, которые повлекли вред здоровью человека. 25 октября Навального арестовали еще на 20 суток.

15 октября оппозиционера вновь попросили явиться в отделение УМВД, где на него, предположительно, хотели завести уголовное дело, однако отпустили без предъявления обвинения.

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