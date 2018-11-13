"Есть некое письмо": Навальный заявил, что его не выпускают из России

"Пограничники сообщают, что выезд из России мне закрыт. Есть некое письмо, что выезжать запрещено, но объяснений почему — нет", — сообщил Навальный в своем Twitter. По словам оппозиционера, у него забрали паспорт "для проведения специальных проверочных мероприятий". "Посадили меня за красную веревочку в компании других особо опасных. Жду", — написал он.

Немногим позднее в своем блоге Навальный опубликовал копию официального распоряжения, в котором указано, что ему ограничено право на выезд из России на основании решения УФССП России (Управления Федеральной службы судебных приставов), точная причина не указана.

"Есть висящие исполнительные производства, но они все нематериального характера (…). Этим производствам по несколько лет уже, а последний раз я выезжал за границу недели две назад — все было нормально", — пояснил политик. По его словам, пока он писал свой пост, его адвокаты дозвонились до судебного пристава, ведущего все эти производства, и тот уверяет, что выезд не ограничивал.

"Интерфакс" 8 ноября сообщал, что ЕСПЧ 15 ноября вынесет финальное решение по делу "Навальный против России". Речь идет о жалобе истца на семь случаев с 2012 по 2014 год, когда его задерживали, арестовывали и признавали виновным в административных правонарушениях. Навальный считает, что его права были нарушены, а действия властей были политически мотивированными.