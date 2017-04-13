ЕСПЧ обязал Россию выплатить около 3 млн евро по делу о теракте в Беслане

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес решение по жалобам родственников жертв теракта в Беслане, обязав Россию выплатить истцам около 3 млн евро Соответствующее решению было опубликовано на сайте суда.

"Суд постановил, что Россия должна выплатить заявителям в общей сложности 2,995 млн евро в качестве возмещения морального ущерба, а также 88 000 евро представителям истцов в качестве возмещения судебных издержек", — говорится в пресс-релизе суда.

В деле, которое касается террористической атаки в городе Беслан в Северной Осетии в сентябре 2004 года, фигурируют 409 истцов, в числе которых члены семей погибших в результате захвата заложников и последовавшего штурма людей, а также сами заложники, получившие ранения.

Истцы подали жалобу по ряду статей Европейской конвенции по правам человека. "Опираясь на статью 2 (о праве на жизнь), заявители утверждают, что государство не выполнило своих обязательств, чтобы защитить жертв, и что расследование событий было неполным. Некоторые истцы также считают, что операция по освобождению заложников была недостаточно проработана и что смерти людей были вызваны необоснованным применением силы властями", — сообщили в секретариате ЕСПЧ.

Отряд террористов численностью более 30 человек захватил школу №1 в Беслане утром 1 сентября 2004 года во время праздничной линейки. Террористы загнали в спортзал школы более тысячи заложников, в том числе малолетних детей. Людей насильно удерживали в школе три дня, не давая им воду и еду. Операция по освобождению заложников началась 3 сентября.

В результате жертвами трагедии стали 334 человека, в том числе 318 заложников, из которых 186 — дети. Погибли также десять спецназовцев, двое сотрудников МЧС и 15 милиционеров. Ранены были 810 заложников, сотрудников спецназа, милиции и военнослужащих.