ЕСПЧ наложил временный запрет на депортацию журналиста "Новой газеты" из РФ

Страсбургский суд применил срочные меры по запрету на любое перемещение журналиста "Новой газеты" Худоберди Нурматова (Али Феруза) до вынесения решения по его жалобе в этом суде.

"Европейский суд сегодня применил правило 39 по нашему обращению, запретив какое-либо перемещение Али Феруза до рассмотрения его жалобы в ЕСПЧ. В своем ответе суд просил нас прислать полный формуляр жалобы до сентября", — сказал "Интерфаксу" в пятницу адвокат Кирилл Коротеев, представляющий интересы журналиста в Европейском суде по права человека.

"Таким образом, ни в выходные, ни в сентябре никакое его перемещение: ни депортация, ни выдворение из России, ни что-либо еще невозможно", — добавил он.

По словам адвоката, "правило 39 часто является основанием для предоставления убежища".

В настоящее время решается вопрос о депортации Нурматова из России в Узбекистан.

Нурматова задержали 1 августа рядом с редакцией, после чего под предлогом установления личности забрали в ОВД Басманного района.

Журналиста также задерживали 16 марта. Его доставили в ОВД "Пресня", где с ним продолжили работать сотрудники ФСБ. Вечером того же дня он был госпитализирован в больницу в связи с обострившимся в результате стресса хроническим заболеванием. Муратов сообщил "Интерфаксу", что "задержание было сделано по требованию узбекской стороны, откуда Нурматов уехал несколько лет назад, когда его пытались вербовать местные спецслужбы".

При этом, отметил Муратов, биография Нурматова ранее была досконально проверена МВД РФ, также за два года работы в редакции к нему не было никаких претензий. Он заявил, что категорически отвергает все подозрения, выдвигаемые правоохранительными органами в отношении журналиста. 24 марта сообщалось, что МВД РФ повторно рассмотрит дело Нурматова о предоставлении ему временного убежища в России.

В мае в пресс-центре МВД РФ "Интерфаксу" сообщили о том, что Нурматову отказано в предоставлении политического убежища в России, так как для этого нет оснований, предусмотренных действующим законодательством. Согласно данному решению, журналист должен покинуть страну или будет депортирован в Узбекистан.