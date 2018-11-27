27.11.2018, 13:20

ЕС тестирует детекторы лжи для погранконтроля въезжающих

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Deutsche Welle
EST 1
Päev piirivalvurina
11:59 - Tom sisestab jalgsipatrullil saadud info - GPSi andmed, tähelepanekud jms.

Евросоюз хочет осуществлять контроль на своих границах с помощью новой компьютерной программы с детектором лжи и анимационным полицейским. Велики ли риски, связанные с ее использованием?

Людей, въезжающих на территорию Евросоюза, вскоре на границе будут контролировать не сотрудники погранслужбы, а специальная компьютерная программа, в которой анимационный персонаж в виде полицейского проверяет все документы, включая визу, загранпаспорт и доказательства финансовой состоятельности. А также задает вопросы, например, о содержимом чемодана или цели путешествия. Ответы снимают на камеру и тут же анализируют. Новое, специально разработанное для этих целей программное обеспечение должно по выражению лица человека определить, лжет он или нет.

Насколько эффективен детектор лжи

Если человек успешно прошел испытание на этом своеобразном детекторе лжи, он не будет подвергаться контролю со стороны сотрудников пограничной службы. А вот в противном случае ему предстоит пройти полную процедуру пограничного и таможенного контроля. В 2019 году такая компьютерная программа в тестовом режиме будет установлена на отдельных пограничных участках вдоль внешней границы ЕС, в частности, в Литве, Венгрии и Греции.

Автоматическая система пограничного контроля со встроенным детектором лжи и анимационным полицейским является частью совместного исследовательского проекта iBorderControl, осуществляемого, в том числе венгерскими полицейскими, литовскими пограничниками и ганноверским Университетом имени Лейбница. Цель этого проекта — сделать пограничный контроль при въезде в ЕС более быстрым и надежным.

Ежегодно на территорию ЕС въезжают 700 млн человек. И эта цифра постоянно растет. Новая компьютерная система пограничного контроля должна помочь выявить в большом потоке въезжающих лиц нелегальных мигрантов и людей, связанных с криминальным миром.

В чем уязвима новая система?

Независимые эксперты сомневаются в успехе этого проекта, стоимость которого составляет 4,5 млн евро. У профессора Беннетта Кляйнберга (Bennett Kleinberg) из Института криминалистики при университетском колледже Лондона прежде всего вызывает вопрос, можно ли по выражению лица и мимике точно установить, лжет ли человек. Научных доказательств этому нет, указывает профессор. Применение этой техники лишь дает возможность понять, испытывает человек стресс или нет.

Но очень часто во время путешествия стресс неизбежен, например, когда транзитный пассажир должен успеть на следующий рейс, или когда пассажиры путешествуют с детьми. Поэтому существует риск того, что людей, которые проходили компьютерный погранконтроль, могут необоснованно заподозрить во лжи и заставить пройти полную пограничную и таможенную процедуру контроля.

"И с научной точки зрения, это вызывает сомнение", — добавляет профессор Кляйнберг. Результаты первого теста новой программы, проведенного среди 30 человек, показали, что машина выявила 76 процентов из всех предоставлявшихся ложных данных.

Защита личных данных и вопрос этики

Те, кто при пересечении границы ЕС не прошли успешно испытание на так называемом детекторе лжи, должны будут дополнительно предоставить свои биометрические данные, например, сканированный снимок поверхности ладони и фото, пригодное для цифрового распознавания черт лица. Институт правовой информатики при Университете имени Лейбница в Ганновере анализирует возможные риски такого сбора персональных данных, а также этические и правовые моменты, с которыми связано внедрение новой программы пограничного контроля. Самой большой проблемой, на которую сейчас указывают исследователи, является этический аспект коммуникации человека и машины, говорит профессор права Тина Крюгель (Tina Krügel).

ТОП

"При прохождении пограничного контроля, осуществляемого с помощью компьютерной программы, когда вам задает вопросы анимационный персонаж, человек оказывается в ситуации, которая априори вызывает у него недоверие и дискомфорт", — поясняет Тина Крюгель. Важно, чтобы эта программа могла адекватно реагировать и распознавать культурные различия, подчеркивает профессор права.

Вызывает сомнения с юридической точки зрения и использование детектора лжи, который по окончании автоматически выдает вердикт о потенциальном риске, который может якобы может исходить от опрошенного им человека. В Евросоюзе пока нет правовых положений, которые могли бы регулировать подобные вопросы.

В течение 9 месяцев тестовой фазы проекта проходить компьютерный пограничный контроль будут только те люди, которым уже разрешили въезд в ЕС, и только те, кто согласится сделать это добровольно. Тем временем эксперты будут оценивать техническую часть проекта и то, насколько пригодна к использованию компьютерная программа. Результаты будут переданы в Еврокомиссию, которая вместе со всеми странами-членами ЕС примет решение о том, будет ли пограничный контроль на границах Евросоюза осуществляться по-новому.

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