ЕС раскритиковал российский закон о СМИ-иноагентах, который, по мнению Брюсселя, должен сузить пространство для независимых голосов в России. Об этом говорится в распространенном в воскресенье заявлении внешнеполитической службы ЕС, передает ТАСС.

"Законодательство об иностранных агентах идет против обязательств РФ в сфере прав человека. Это новая угроза свободе и независимости СМИ и доступа к информации, еще одна попытка сузить пространство для независимых голосов в России", — говорится в заявлении дипслужбы Евросоюза.

25 ноября президент РФ Владимир Путин подписал поправки, вводящие, в частности, в российское законодательство нормы о СМИ, исполняющих функции иностранных агентов. Документ, принятый Госдумой 15 ноября и одобренный Советом Федерации 22 ноября, был опубликован на официальном портале правовой информации.

Положения закона позволяют признавать средство массовой информации "иноагентом", если оно получает финансирование из-за рубежа. После приобретения статуса иноагента на СМИ будут распространяться ограничения и обязанности, предусмотренные сейчас для некоммерческих организаций — иностранных агентов; также им будет грозить аналогичная для таких НКО ответственность за нарушение законодательства. Принятые нормы стали ответом на требование минюста США к американскому филиалу российской телекомпании RT зарегистрироваться в качестве иноагента в Соединенных Штатах.

Как пояснил ранее глава думского комитета по информполитике Леонид Левин, СМИ, признанные иностранными агентами, должны будут маркировать свои материалы. Соответствующие правила будут прописаны в подзаконных актах Минюста. При этом данные нормы не коснутся российских средств массовой информации, а затронут лишь зарубежные. По словам председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрея Клишаса, принятие этого закона не нарушает конституционные права, не вводит никакой цензуры, а закрепляет дополнительные обязанности в отношении СМИ, которые могут быть признаны иноагентами.