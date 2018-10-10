10.10.2018, 12:20

ЕС призвал Минск ввести мораторий на смертную казнь

 (7)
Deutsche Welle
EST
Alaksandr Lukašenko
Alaksandr LukašenkoFoto: Sergey Guneev, RIA Novosti

Беларусь — единственная страна в Европе, применяющая такую меру наказания, заявили Федерика Могерини и Турбьёрн Ягланд.

Европейские политики призвали власти в Минске ввести мораторий на смертную казнь. Беларусь является единственным государством на европейском континенте, в котором до сих порт применяется такая мера наказания, заявили во вторник, 9 октября, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини и генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд.

И Евросоюз, и Совет Европы выступают за отмену высшей меры наказания во всем мире, подчеркнули политики во Всемирный день против смертной казни. Смертная казнь является "жестоким, варварским и унизительным методом и находится в противоречии с правом на жизнь", подчеркнули Могерини и Ягланд.

Европейский Союз и правительство Бельгии планируют провести в конце февраля 2019 года в Брюсселе 7-й Всемирный конгресс против смертной казни. Высшую меру наказания отменили все 28 членов ЕС и все 47 государств, входящих в Совет Европы.

Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Студия DELFI | Катри Райк о переходе к соцдемам, русской школе и решениях для проблем Ида-Вирумаа

10.10.2018
Стартовавшая предвыборная кампания в этот раз отмечена не только жесткой борьбой за избирателя, но и очень высокой активностью всех партий по привлечению новых лиц и переманиванию к себе известных и популярных политиков из стана конкурентов. Сегодня в нашей студии ректор Академии МВД, депутат нарвского городского собрания Катри Райк, которая недавно вступила в социал-демократическую партию.
Подробнее



Какие выводы сделают спецслужбы после провала агентов ГРУ

10.10.2018
Десятки сотрудников российской военной разведки оказались засвечены в последние месяцы. Последним стал второй подозреваемый в отравлении Скрипалей. Отчасти это результат изменившегося курса на Западе.
Подробнее


Центристы представили свой новый предвыборный слоган

10.10.2018
Председатель Центристской партии, премьер-министр Юри Ратас представил сегодня новый предвыборный слоган, с которым партия пойдет на предстоящие выборы в Рийгикогу. Слоган звучит ”Справедливая Эстония для всех!”
Подробнее

-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Black Claude Vienne
69,- €
27,60 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Red
399,- €
371,07 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Gold
290,- €
269,70 €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Red Fred Kiev
69,- €
27,60 €
-15% Meeste käekell Police VINYL PL.14761JS/61
139,- €
118,15 €
-40% Esprit Meeste käekell ES106381002
129,60 €
77,76 €

ФОТО: В Мустамяэ открылся самый большой в Эстонии центр спа и саун, а также целый ряд спортивных клубов

10.10.2018
Благодаря инвестиции на сумму 15 миллионов евро, сделанной Astlanda Arendus в создание мустамяэского Elamuste Keskus, с сегодняшнего дня в Таллинне на Акадеэмиа теэ можно будет тренироваться и наслаждаться расслабляющими процедурами в самом большом в Эстонии центре спа и саун, самом большом в Эстонии зале для боулинга, новом спортклубе 24-7 Fitness и самом большом в Эстонии центре акробатики и батутов Trefoil, сказано в пресс-релизе.
Подробнее

16 внешних черт, которые привлекают мужчин в женщинах

10.10.2018
Мы видим ее повсюду: в кино, журналах, рекламе… идеальную женщину, которую хотят все мужчины. Но знаете что, девушки? Представители сильного пола не ищут несбыточных идеалов! На самом деле они уделяют внимание лишь некоторым небольшим деталям в вашем внешнем виде. Хотите узнать, каким именно? Тогда оставайтесь с нами.
Подробнее


Грандиозное бойцовское шоу, юбилейный этап мирового гран-при King of Kings-60 — в Таллинне!

10.10.2018
12 октября в 17.00 в O’Learys Betsafe Sports Arena в торговом центре Kristiine пройдёт пресс-конференция участников бойцовского шоу King of Kings. Прямую трансляцию мероприятия вы сможете увидеть на нашем портале. С 2019-го года поединки серии King of Kings будут вновь показаны на канале Eurosport.

Посетить конференцию и презентацию проекта cмогут все желающие, вход бесплатный.
Подробнее