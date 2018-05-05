05.05.2018, 22:00

ЕС осудил реакцию властей РФ на субботние протестные акции

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Интерфакс
EST 2
Moskva 5. mai
Moskva 5. maiFoto: Dmitry Serebryakov, AP

Даже если некоторые из прошедших в России в субботу демонстраций не были разрешены в тех местах, где они состоялись, это не может оправдать грубые действия полиции и массовые аресты, заявил официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

"Задержание более тысячи демонстрантов и насилие, примененное против них российскими властями по всей стране, угрожают сегодня основополагающим свободам слова, организаций и собраний в РФ", — говорится в коммюнике, распространенном в Брюсселе.

Представитель ЕВС подчеркнул, что задержание журналистов также угрожает свободе средств массовой информации.

"Эти основные права закреплены в российской конституции, и мы ожидаем, что они будут защищены, а не поруганы. ЕС ожидает, что российские власти будут полностью соблюдать международные обязательства, взятые Россией, в том числе, в Совете Европы и ОБСЕ, в защиту этих прав, и немедленно освободят мирных демонстрантов и журналистов", — заявили в Евросоюзе.

Сегодня в крупных городах России прошли акции оппозиции против действующей власти, на которые вышли сторонники Алексея Навального. Они оказались разными как по масштабу (от 2 тыс. участников в Петербурге, по данным полиции, до 40 манифестантов в Белгороде), так и количеству задержанных там, где шествия и митинги не были согласованы. Больше всего задержаний в Москве — по официальным данным около 300 человек, в числе которых сам Навальный.

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