ЕС осудил реакцию властей РФ на субботние протестные акции

Даже если некоторые из прошедших в России в субботу демонстраций не были разрешены в тех местах, где они состоялись, это не может оправдать грубые действия полиции и массовые аресты, заявил официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

"Задержание более тысячи демонстрантов и насилие, примененное против них российскими властями по всей стране, угрожают сегодня основополагающим свободам слова, организаций и собраний в РФ", — говорится в коммюнике, распространенном в Брюсселе.

Представитель ЕВС подчеркнул, что задержание журналистов также угрожает свободе средств массовой информации.

"Эти основные права закреплены в российской конституции, и мы ожидаем, что они будут защищены, а не поруганы. ЕС ожидает, что российские власти будут полностью соблюдать международные обязательства, взятые Россией, в том числе, в Совете Европы и ОБСЕ, в защиту этих прав, и немедленно освободят мирных демонстрантов и журналистов", — заявили в Евросоюзе.