ЕС начинает налоговую проверку IKEA

Еврокомиссия проведет тщательное расследование структуры уплаты налогов компанией IKEA. Комиссия заявила, что одна из двух структур фирмы — Inter Ikea, базирующаяся в Нидерландах, возможно, получила там необоснованные налоговые льготы.

Европейский комиссар по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер заявила, что любая компания, безотносительно к своему размеру и структуре, должна платить причитающиеся ей налоги.

ЕС рассмотрит, не нарушает ли налоговая деятельность компании законы Евросоюза, запрещающие помощь от государства.

Согласно законодательству ЕС, страны-члены не могут выборочно предоставлять налоговые льготы международным компаниям.

"У комиссии есть опасения, что два налоговых постановления Нидерландов, возможно, предоставили Inter Ikea Systems необоснованное преимущество перед другими компаниями", — говорится в заявлении.

Расследование Еврокомиссии рассмотрит два налоговых соглашения между голландскими властями и Inter Ikea, которые, как предполагается, существенно уменьшили облагаемые налогом доходы компании в Голландии.

Находящееся в стране подразделение IKEA собирает выплаты с франшиз компании, а налогов при этом платит гораздо меньше.

По информации Европейской комиссии, благодаря принятым в 2006 году в Голландии налоговым правилам, IKEA было разрешено перечислять крупный ежегодный лицензионный сбор другому подразделению IKEA, находящемуся в Люксембурге, благодаря чему с части доходов компании налоги не платились.

Затем в 2011 году, когда люксембургская налоговая схема была признана незаконной, Inter Ikea получила второе налоговое послабление от Голландии.

В новом налоговом постановлении говорилось о кредитной сделке с подразделением IKEA в Лихтенштейне, благодаря чему Inter Ikea удалось вывести значительную часть доходов от франшиз в юрисдикцию с низким налогообложением.

Представитель Inter Ikea заявил, что схема налогообложения компании "с нашей точки зрения, соответствует правилам ЕС". "Было бы хорошо, если бы расследование внесло ясность в этот вопрос", — добавил он.

Представитель Голландии в ЕС заявил, что его страна всецело поддерживает работу Еврокомиссии.

Ранее в результате аналогичных проверок Еврокомиссия потребовала от стран-членов ЕС взыскать с компаний Apple, Starbucks, Amazon and Fiat миллиарды евро незаплаченных налогов.

Еврокомиссию не так сильно заботит то, что в разных странах разные режимы налогообложения, особенно если учесть, что по идее это единый рынок. Налоговые ставки и правила в странах ЕС варьируют весьма значительно.

Но ей не нравится, когда налоговые послабления применяются лишь к отдельным крупным компаниям, а не ко всем.

Обычному магазину мебели и без того бывает сложно тягаться с такими компаниями, как IKEA, которая владеет большими торговыми комплексами, известна всем, имеет огромный покупательский потенциал и бюджет на рекламу. Вдобавок к этому у IKEA еще есть налоговые послабления, которых у обычного магазина нет.

Именно поэтому IKEA стала еще одной крупной компанией, которую решила проверить европейский комиссар по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер.

Она уже интересовалась деятельностью Amazon, McDonalds и Apple. В частности выяснилось, что одна лишь компания Apple не доплатила 13 млрд евро со своих доходов в результате получения необоснованных налоговых льгот.