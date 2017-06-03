ЕС может выделить Украине 50 млн евро на восстановление Донбасса

Евросоюз может выделить Украине еще €50 млн для восстановления Донбасса. Об этом заявил комиссар по вопросам европейской политики соседства и расширения ЕС Йоханнес Хан, сообщает пресс-служба украинской Рады.

Такое заявление Хан сделал в ходе визита в Донецкую область.

”Комиссар ЕС Йоханнес Хан положительно отметил восстановление объектов городской инфраструктуры в Мариуполе и сообщил, что на сегодняшний день в ЕС рассматривается вопрос о выделении Украине дополнительно €50 млн для реализации гуманитарных проектов и восстановления городской инфраструктуры”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что к настоящему моменту Еврокомиссия уже выделила около €400 млн на помощь Украине, в том числе на реализацию гуманитарных проектов в Донбассе.

Ранее сообщилось, что в Раде выступили за расширение миссии ОБСЕ в Донбассе.