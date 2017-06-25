Эрдоган потерял сознание во время молитвы

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган потерял сознание во время праздничной молитвы по случаю окончания священного месяца Рамадан, сообщает ТАСС со ссылкой на CNN Turk.

Во время молитвы в мечети Мимара Синана в городе Аташехир в провинции Стамбул у турецкого лидера внезапно повысился уровень сахара, и он упал в обморок. Врачи оказали ему срочную медицинскую помощь на месте, после чего Эрдоган пришел в себя.

Очевидцы рассказали телеканалу, что президент Турции провел около 20 минут сидя в кресле, затем ему стало лучше.

Покинув церемонию, Эрдоган после выпустил сообщение, подтвердив, что из-за аномального уровня сахара у него произошел скачок давления. Он сообщил, что его самочувствие улучшается и что примет участие в мероприятиях по случаю Ураза-Байрама, намеченных позднее в воскресенье.

Anadolu сообщает, что Эрдоган говорил с журналистами после молитвы. Он, в частности, пообещал не выводить военную базу из Катара и оказывать поддержку этой оказавшейся в изоляции стране.

Знаменующий завершение поста Ураза-Байрам — один из главных религиозных праздников у мусульман всего мира.