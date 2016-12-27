Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что у него есть доказательства причастности коалиции, возглавляемой США, к поддержке боевиков организации "Исламское государство". "Это абсолютно ясно. У нас есть доказательства: изображения, фотографии и видеозаписи", — заявил турецкий лидер, которого цитирует агентство Reuters.

Заявление о связях международной коалиции с исламистами Эрдоган сделал спустя сутки после того, как через своего пресс-секретаря просил этот временный союз во главе с США помочь повстанцам, поддерживаемых Турцией, в битве с террористами за сирийский город Эль-Баб, расположенный в провинции Алеппо. "Не оказывать поддержку неприемлемо", — говорил накануне представитель Эрдогана.

Помимо связей с ИГ, президент Турции на пресс-конференции 27 декабря обвинил США в оказании помощи "Демократическому союзу" и силам народной самообороны Сирии. "Демократический союз" — это партия сирийских курдов, а силы народной самообороны — боевое крыло этой партии.

В Анкаре считают, что названные группировки связаны с Рабочей партией Курдистана, которая развернула кампанию вооруженной борьбы с властями на территории юго-восточных районов Турции. Турецкая авиация наносит удары по позициям курдских боевых группировок на территории Сирии в рамках операции "Щит Евфрата".

Эрдоган согласился на мирные переговоры в Астане

Во время пресс-конференции Эрдоган также заявил, что к переговорам по Сирии в Астане, о которых накануне договорились президенты России и Казахстана Владмир Путин и Нурсултан Назарбаев, должны присоединиться Саудовская Аравия и Катар, сообщает агентство AP.

Ранее речь шла о встрече представителей правительства и оппозиции Сирии при посредничестве глав МИД России, Турции и Ирана. Однако Эрдоган заявил, что Эр-Рияд и Доха также "проявили добрую волю и оказали поддержку" сирийскому урегулированию, а потому должны принять участие во встрече.

По словам президента Турции, Анкара не сядет за стол переговоров, если на них будут приглашены представители "террористических организаций" — группировок, связанных с сирийскими курдами.

Встреча представителей правительства и оппозиции Сирии, как сообщил ранее ТАСС лидер одной из оппозиционных групп Кадри Джамиль, пройдет в Астане во второй половине января. Работа продолжится затем в Женеве, где спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура 8 февраля планирует запустить очередной раунд переговоров.