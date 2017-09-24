Экзитпол: блок Меркель побеждает на выборах в Бундестаг

Блок консерваторов Ангелы Меркель становится сильнейшей силой в новом Бундестаге. Таковы данные экзитпола, проведенного по заказу центральных немецких телеканалов. Блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) получает 32,5% голосов.

Согласно подсчетам, вторую по численности фракцию в немецком парламенте сформирует Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), за нее свой голос отдали 20% избирателей, передает ТАСС.

На третьем месте оказывается правопопулистская "Альтернатива для Германии", которая впервые будет представлена в Бундестаге. Ее на выборах поддержало около 13,5% немцев.

Для социал-демократов нынешний результат стал самым худшим в истории партии.

Впервые с 1953 года в Бундестаге будут представлены шесть партий. Возможны лишь два варианта формирования правящей коалиции - "Ямайка" (блок ХДС/ХСС, свободные демократы и "зеленые") и "большая коалиция" (блок ХДС/ХСС и СДПГ).

Явка выше

Явка на парламентских выборах в Германии составила 75%, четыре года назад данный показатель был на уровне 71,5%. Соответствующие данные привела в воскресенье Федеральная избирательная комиссия.

Правом голоса в ФРГ обладают 61,5 млн человек.

По обновленным данным экзитполов, на выборах выигрывает блок Ангелы Меркель ХДС/ХСС, у которого 32,7%, социал-демократы показали худший результат в истории - 20,2%, третьими становятся правые популисты из "Альтернативы для Германии" - 13,4%. Свободная демократическая партия получает 10,5% и возвращается в парламент спустя четыре года. У Левой партии, по данным экзитполов, 8,9%, у "зеленых" - 9,4%.