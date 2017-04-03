Эксперты объяснили перенос прямой линии Путина его нежеланием говорить о коррупции

Близкие к администрации российского президента источники рассказали "Коммерсанту", что прямая линия с Владимиром Путиным в этом году, скорее всего, будет приурочена либо ко Дню России 12 июня, либо ко Дню защиты детей 1 июня. В Кремле перенос даты на поздний срок ранее объяснили плотным графиком главы государства, однако директор "Левада-центра" Лев Гудков объяснил это массовыми протестами, прокатившимися по России в конце марта, и о которых Путин "явно говорить не хочет".

"Тема коррупции очень взрывоопасная. Это бросает тень не столько на Дмитрия Медведева, сколько на самого Владимира Путина. Коррупционный скандал — это не только расследование Алексея Навального. Фильм лег на уже растущие снизу негативные настроения. По моим подсчетам, которые на самом деле преуменьшены, только за последние два года появилось 750-800 сообщений о коррупционных скандалах", — отметил Гудков.

По данным газеты, использование властями "символизма праздников" в выходные обсуждалось на медиафоруме Общероссийского народного фронта с подачи управления по общественным проектам Кремля. Речь шла о выборе даты, которая способствовала бы объединению граждан. Самыми перспективными с этой точки зрения считаются День космонавтики (12 апреля) и День защиты детей.

В прошлом году прямая линия как раз состоялась 14 апреля. Недавно пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что в этом году прямой линии не будет в апреле: "Будет попозже, но раньше августа". По словам Пескова, это связано с графиком президента, поскольку необходимо, чтобы "было удобно ему".

В общей сложности Путин проводил прямую линию уже 14 раз. До 2011 года включительно Владимир Путин отвечал на вопросы россиян осенью или зимой, чаще всего — в декабре. С 2013 года телеэфиры с президентом стал проходить в апреле.

Политолог Константин Калачев в беседе с "Коммерсантом" отметил, что в этом году прямая линия может стать "отправной точкой для начала президентской кампании". "Дело не только в том, что сейчас невыгодно проводить прямую линию из-за акций протеста. Дело в том, что выходить на прямую линию нужно уже с кампанией. Нужно время, чтобы продумать драматургию, тактический ресурс, месседж, имиджевые характеристики", — заявил эксперт, добавив, что, возможно, администрация президента не успевает это сделать.

Напомним, протестные акции 26 марта прокатились по всей стране. В Москве власти не согласовали митинг, а оппозиционные "гуляния" обернулись массовыми задержаниями: на Тверскую и прилегающие улицы вышло до 30 тысяч человек, более 1000 были задержаны. Менее масштабные акции протеста также прошли в десятках других городов России.