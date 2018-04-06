06.04.2018, 13:23

Экс-президент Южной Кореи получила 24 года тюрьмы

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bbcrussian.com
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Park Geun-hye
Park Geun-hyeFoto: Pool, REUTERS

Бывший президент Южной Кореи Пак Кын Хе признана виновной в превышении должностных полномочий и применении принудительных мер и приговорена к 24 годам тюрьмы.

Из-за огромного интереса общественности к расследованию оглашение приговора впервые было решено транслировать в прямом эфире национального телевидения.

В общей сложности обвинение в коррупции президенту было предъявлено по 18 эпизодам, и чтение вердикта продолжается.

Изначально сообщалось, что Пак Кын Хе может грозить до 30 лет тюремного заключения и штраф на сумму более 100 млн долларов.

В марте 2017 года Пак Кын Хе была отстранена от должности после импичмента, объявленного Конституционным судом страны, потеряв при этом президентскую неприкосновенность и иммунитет от уголовного преследования.

Сама она обвинения в свой адрес отрицает.

Причиной импичмента и последовавшего судебного преследования стала причастность президента к коррупционному скандалу, связанному с ее близкой подругой Чхве Сун Силь, которая не занимала официальных должностей, но использовала свою тесную дружбу с президентом для вымогательства денег у крупных компаний в обмен на политическое покровительство.

Чхве Сун Силь была признала виновной в феврале 2018 года и приговорена к 20 годам тюрьмы и выплате штрафа в размере 16,6 млн долларов.

Сама экс-президент не присутствовала в зале суда в пятницу во время оглашения приговора. Она бойкотирует собственные слушания и ранее обвиняла суд в предвзятости.

Сторонники Пак Кын Хе проводят митинг у здания суда в Сеуле, требуя отпустить ее из-под стражи.

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