Экс-президент Бразилии Лула да Силва начал отбывать наказание по делу о коррупции

Экс-президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва был доставлен на вертолете в здание Федеральной полиции в городе Куритиба на юге страны, где он начнет отбывать наказание по делу о коррупции. Соответствующие кадры продемонстрировал в субботу вечером в прямом эфире телеканал Globo.

Вертолет с бывшим главой государства приземлился на площадке, расположенной на крыше здания полиции, передает ТАСС. Политика встречали несколько сотрудников правоохранительных органов, которые проводили его внутрь помещения. В соответствии с решением суда экс-президент не был закован в наручники.

У здания полиции в Куритибе собралось немало противников Лулы да Силвы. Многие из них ждали ареста политика более суток и теперь приветствовали его прибытие радостными криками и многочисленными фейерверками. Неподалеку находилась группа сторонников экс-президента. Их можно было узнать по красным флагам и футболкам с символикой левой Партии трудящихся, одним из основателей которой является бывший глава государства.