08.04.2018, 12:30

Экс-президент Бразилии Лула да Силва начал отбывать наказание по делу о коррупции

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ИТАР-ТАСС
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Lula
LulaFoto: DOUGLAS MAGNO, AFP

Экс-президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва был доставлен на вертолете в здание Федеральной полиции в городе Куритиба на юге страны, где он начнет отбывать наказание по делу о коррупции. Соответствующие кадры продемонстрировал в субботу вечером в прямом эфире телеканал Globo.

Вертолет с бывшим главой государства приземлился на площадке, расположенной на крыше здания полиции, передает ТАСС. Политика встречали несколько сотрудников правоохранительных органов, которые проводили его внутрь помещения. В соответствии с решением суда экс-президент не был закован в наручники.

У здания полиции в Куритибе собралось немало противников Лулы да Силвы. Многие из них ждали ареста политика более суток и теперь приветствовали его прибытие радостными криками и многочисленными фейерверками. Неподалеку находилась группа сторонников экс-президента. Их можно было узнать по красным флагам и футболкам с символикой левой Партии трудящихся, одним из основателей которой является бывший глава государства.

Лула да Силва стал первым экс-президентом Бразилии, который был заключен в тюрьму по итогам связанного с коррупцией уголовного процесса. В конце января Федеральный региональный суд четвертого округа подтвердил обвинительный вердикт по делу политика, увеличив назначенный ему срок тюремного заключения с девяти лет и шести месяцев до 12 лет и одного месяца. Согласно законодательству Бразилии, человек, осужденный за коррупцию судом второй инстанции, теряет право занимать выборные должности. Однако экс-глава государства, несмотря на многочисленные обвинения, остается фаворитом президентских выборов, которые пройдут в Бразилии в октябре.

По данным опроса, проведенного в начале марта по заказу Национальной конфедерации транспорта, поддержать Лулу да Силву в первом туре президентских выборов готовы 33,4% бразильцев. Причем во втором туре голосования экс-президент, согласно исследованию, одержал бы победу вне зависимости от того, кто стал бы его соперником.

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