Экс-глава Пентагона предложил создать план на случай войны с Россией

Экс-глава Пентагона Эштон Картер заявил, что НАТО нужно разработать план военных действий на случай конфликта с Россией. Об этом сообщает РИА ”Новости”.

С таким заявлением Картер выступил на сессии по вопросам кибербезопасности в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.

”Я думаю, что нам и коллегам из НАТО необходимо разработать план военных действий против России. Нам также нужен план на случай вторжения ”зеленых человечков” в прибалтийские государства, где они (Россия) могут использовать национальные меньшинства”, — цитирует Картера агентство.

По его словам, США не рассматривали Россию как военного противника с момента падения Берлинской стены, однако к настоящему моменту ситуация изменилась.

Ранее президент Украины Петр Порошенко призвал Европу создать коалицию против России.