27.01.2018, 11:20

Экс-глава Пентагона предложил создать план на случай войны с Россией

 (48)
Gazeta.ru
EST
Ashton Carter
Ashton CarterFoto: Kevin Wolf, AP

Экс-глава Пентагона Эштон Картер заявил, что НАТО нужно разработать план военных действий на случай конфликта с Россией. Об этом сообщает РИА ”Новости”.

С таким заявлением Картер выступил на сессии по вопросам кибербезопасности в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.

”Я думаю, что нам и коллегам из НАТО необходимо разработать план военных действий против России. Нам также нужен план на случай вторжения ”зеленых человечков” в прибалтийские государства, где они (Россия) могут использовать национальные меньшинства”, — цитирует Картера агентство.

По его словам, США не рассматривали Россию как военного противника с момента падения Берлинской стены, однако к настоящему моменту ситуация изменилась.

Ранее президент Украины Петр Порошенко призвал Европу создать коалицию против России.

Читайте также:
102 900€
Tallinn, Квартира
166 000€
Tallinn, Дача
199 999€
Jõelähtme vald, Дом
209 000€
Kiili vald, Часть дома
126 500€
Tallinn, Квартира
От хозяина!
295 000€
Harku vald, Дом
От хозяина!
139 000€
Tallinn, Квартира
85 000€
Tallinn, Квартира
180 000€
Tallinn, Квартира
179 900€
Tallinn, Квартира
83 000€
Tartu, Квартира
91 900€
Rae vald, Квартира
194 900€
Rae vald, Часть дома
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии