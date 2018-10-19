19.10.2018, 13:25

Эдвард Сноуден рассказал о своей нынешней работе и отношениях с российскими властями

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NEWSru.com
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Edward Snowden
Edward SnowdenFoto: BRENDAN MCDERMID, REUTERS

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден, раскрывший миру секреты американских спецслужб и получивший убежище в России, проявился после полугодового отсутствия в информационном пространстве. В ходе видеомоста из России, организованного в Университете менеджмента австрийского города Инсбрука, он рассказал, как чувствует себя в России и чем занимается.

"Что касается моего будущего в России, я не могу сказать, что я в безопасности, — цитирует его ТАСС. — Но разве это имеет значение? Если бы я хотел жить в безопасности, я бы сидел на Гавайях, зарабатывал много денег и вел слежку за всеми подряд".

Сноуден рассказал, что в настоящее время он руководит одним из американских фондов по защите свободы СМИ и работает над созданием новых инструментов по защите журналистов. "Речь также идет о защите источников информации от внешнего вмешательства", — пояснил экс-сотрудник АНБ.

В конце прошлого года Сноуден представил свое приложение для персональной безопасности Heaven. По иронии, оно превращает телефон в устройство для слежки — против которой он последовательно выступает.

При этом Cноуден заявил в ходе нынешнего телемоста, что не работает на власти РФ и вообще никак с ними не связан. "Реальность в том, что у меня нет никаких связей с российским правительством, — заверил Сноуден. — Я критиковал их, и президента, и ход выборов, и продолжу этим заниматься".

"Мое внимание нацелено не на Россию, потому что Россия — это не моя родина, я здесь живу в эмиграции, — отметил он. — США всегда будут моей родиной, и нам надо лучше заботиться о своем обществе в первую очередь".

Эдвард Сноуден — бывший сотрудник АНБ, благодаря которому общественность узнала о программах электронной слежки американцев по всему миру. В июне 2013 года Сноуден передал газетам The Washington Post и The Guardian секретные данные, из которых следовало, что спецслужбы США прослушивают телефонные разговоры и отслеживают электронную переписку граждан США и мировых лидеров.

Опасаясь преследования американских властей, Сноуден вылетел в Гонконг, а позже оказался в Москве. В августе 2014 года он получил трехлетний вид на жительство в России, который был продлен еще на два года в конце января 2017-го. В США Сноудена обвиняют в шпионаже, ему грозит до 30 лет тюрьмы.

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