30.06.2018, 16:16

Эдвард Сноуден раскритиковал российское правительство

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Deutsche Welle
EST
US-INTELLIGENCE-SECURITY-INTERVIEW-SNOWDEN
US-INTELLIGENCE-SECURITY-INTERVIEW-SNOWDENFoto: HANDOUT, AFP

Разоблачитель американских спецслужб заявил, что не одобряет политику Владимира Путина. По его словам, проблема России кроется в коррупционном правительстве, а не народе.

Эдвард Сноуден жестко раскритиковал российское правительство. По словам разоблачителя американских спецслужб, проблема России кроется в коррупционном правительстве, а не в народе.

"Русские - добросердечные и умные люди. Проблема - это их правительство", - заявил Сноуден в интервью газете Süddeutsche Zeitung, опубликованном в пятницу, 29 июня. Он добавил, что "общественность в России чувствует себя обессиленной и не доверяет телевидению", и заявил, что не одобряет политику президента Владимира Путина.

Экс-сотрудник Агентства национальной безопасности США (АНБ), с 2013 года живущий в России и получивший там убежище, отметил, что с самого начала решил уклоняться от сотрудничества с российскими спецслужбами и не имеет связей с властями РФ.

Сноуден хотел бы перебраться в Евросоюз

Эдвард Сноуден также заявил, что разочарован позицией канцлера Германии Ангелы Меркель о возможном предоставлении ему убежища в ФРГ из-за вероятного ухудшения отношений с США. Он выразил желание перебраться в одну из стран Евросоюза.

Его адвокат в Германии Вольфганг Калек заявил Süddeutsche Zeitung, что юридически въезд Сноудена в ЕС представляется возможным, однако "политически его все блокировали".

Экс-сотрудник АНБ также назвал "военной преступницей" нового директора ЦРУ Джину Хаспел. За огласку секретных сведений спецслужб о методах слежки Сноудену может грозить смертная казнь в США.

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