Эдвард Сноуден раскритиковал российское правительство

Разоблачитель американских спецслужб заявил, что не одобряет политику Владимира Путина. По его словам, проблема России кроется в коррупционном правительстве, а не народе.

Эдвард Сноуден жестко раскритиковал российское правительство. По словам разоблачителя американских спецслужб, проблема России кроется в коррупционном правительстве, а не в народе.

"Русские - добросердечные и умные люди. Проблема - это их правительство", - заявил Сноуден в интервью газете Süddeutsche Zeitung, опубликованном в пятницу, 29 июня. Он добавил, что "общественность в России чувствует себя обессиленной и не доверяет телевидению", и заявил, что не одобряет политику президента Владимира Путина.

Экс-сотрудник Агентства национальной безопасности США (АНБ), с 2013 года живущий в России и получивший там убежище, отметил, что с самого начала решил уклоняться от сотрудничества с российскими спецслужбами и не имеет связей с властями РФ.

Сноуден хотел бы перебраться в Евросоюз