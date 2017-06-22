Две трети россиян заявили, что СССР мог победить во Второй мировой войне без союзников

Две трети россиян, опрошенных ”Левада-центром”, считают, что Советский Союз мог одержать победу во Второй мировой войне и без помощи союзников. Такой ответ, сообщает ”Интерфакс” со ссылкой на результаты опроса исследовательской компании, дали 63 процента респондентов.

Важную роль союзников признали 28 процента респондентов, еще 9 процентов затруднились ответить на этот вопрос, пишет "Медуза".

Ответственность за многомиллионные потери со стороны СССР в этой войне большинство россиян объясняют внезапностью нападения Германии (36 процента) или же ее военным и техническим превосходством (24 процента).

12 процентов участников опроса заявили, что многомиллионные потери связаны с действиями тогдашнего руководства СССР, которое ”не считалось с жертвами”, а 10 процентов участников опроса — со слабостью и неумелостью советского командования.

В 2011 году, отмечает РБК, в ходе аналогичного опроса ”Левада-центра” многомиллионные потери связывали с жестокостью советского руководства 18 процентов респондентов, а в 1997 году — 34 процента.

Опрос ”Левада-центра”, приуроченный к годовщине начала Великой Отечественной войны, был проведен 19–22 мая 2017 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов.