Две трети опрошенных россиян готовы видеть Путина президентом после 2018 года

Более половины россиян (66%) хотели бы видеть Владимира Путина на посту главы государства после предстоящих в 2018 году президентских выборов, сообщили "Интерфаксу" в "Левада-Центре".

Пятая часть респондентов (18%) хочет видеть на посту президента другого человека. Затруднились ответить 16% участников опроса, проведенного 23-26 июня среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов РФ (статпогрешность не превышает 3,4%).

Вне зависимости от того, кто будет избран на пост президента РФ в 2018 году, 42% россиян хотели бы, чтобы новый лидер проводил во внутренней политике "такую же, как сейчас" линию, а 34% — "более жесткую, чем сейчас". Каждый седьмой (12%) выступает за "более либеральную, чем сейчас" внутреннюю политику. Каждый десятый (11%) затруднился ответить.

Аналогичным образом респонденты отвечали на вопрос относительно внешней политики России. Более половины (56%) хотели бы, чтобы новый президент РФ после 2018 года проводил во внешней политике линию "такую же, как сейчас". Каждый пятый (19%) поддерживает линию "на более жесткую конфронтацию с Западом", каждый седьмой (13%), напротив, "на снижение конфронтации с Западом". Затруднились ответить 11% россиян.

Очередные выборы президента РФ пройдут в 2018 году. Согласно ст. 81 Конституции РФ, президент РФ избирается сроком на шесть лет. Одно и то же лицо не может занимать должность президента РФ более двух сроков подряд.

Действующий президент РФ Владимир Путин был избран на этот пост в 2012 году на шесть лет после внесения изменений в Основной закон.

Владимир Путин пока не объявлял о своем решении участвовать в президентских выборах 2018 года. "Нет", — сказал В.Путин 15 мая 2017 года, отвечая на вопрос о том, не пришло ли время озвучить решение о том, планирует ли он участвовать в выборах.