Два "Запада": сколько военных участвуют в сентябрьских учениях

Официально число участников маневров России и Беларуси "Запад-2017" - 12,7 тысяч, но в параллельно проходящих учениях может быть задействовано намного больше личного состава, пишет DW.

Министерства обороны Беларуси и России cообщили, что в совместных стратегических маневрах "Запад-2017" с 14 по 20 сентября будут участвовать 12,7 тысяч человек. Однако некоторые наблюдатели полагают, что Москва может задействовать до 100 тысяч представителей различных войск РФ и других своих силовых структур в параллельных учениях, которые будут проводиться в это же время на российской территории.

Свои прогнозы опрошенные DW эксперты подкрепили сообщениями из российских и белорусских источников о том, какие воинские соединения планируется привлечь к "Западу-2017". По мнению военных аналитиков, дополнительную мобилизацию военнослужащих сверх указанного числа участников маневров можно осуществить к тому же за счет внезапных проверок боеготовности, о которых заранее не сообщается.

Министерства обороны уполномочены заявить

О том, что "в учениях "Запад-2017" примет участие свыше 100 тысяч военнослужащих" заявила 7 сентября министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен на встрече с коллегами из ЕС в Таллинне.

Корреспондент DW обратился с вопросом, на чем основаны эти данные, к официальному представителю минобороны Германии. "Таковы оценки, которые курсируют в кругах НАТО, а также результаты наблюдений, осуществляемых соседними странами", — лаконично ответил пресс-секретарь министерства Йенс Флосдорф.

Между тем официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков указал, что "германская сторона своевременно получила и имеет всю исчерпывающую информацию о замысле, оборонительном характере и реальной численности привлекаемых к учению "Запад-2017" российских войск".

Ранее на брифинге 29 августа военное ведомство Беларуси

проинформировало, что "никаких других учений в период проведения стратегических маневров "Запад-2017" на белорусской территории проводиться не будет". В то же время замминистра обороны России Александр Фомин, коснувшись сценария маневров, отметил: "На этом фоне в Западном военном округе РФ будет проведен ряд тактических учений антитеррористической направленности с подразделениями вооруженных сил, МВД, Федеральной службы войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), ФСБ и МЧС России".

В эксклюзивном интервью корреспонденту DW на вопрос, почему при такой большой территории маневров "Запад-2017" — от Кольского полуострова до западных границ Беларуси — заявлено сравнительно малое количество участников, Александр Фомин ответил так: "В данных учениях принимает участие именно такое количество войск — за ненадобностью принимать участие другому". По словам замминистра обороны РФ, будут отрабатываться в основном новые уставные положения, совместимость между штабами различных уровней, систем управления с видами вооружения. "Для отработки этих задач совсем не требуется такого (большого. — Ред.) количества войск", — пояснил Фомин.

"И весь Балтийский флот"

Однако российский военный обозреватель Александр Гольц в беседе с DW рассказал, что "Россия уже давно нашла лазейку, с помощью которой вводит общественность в заблуждение". Официально сообщается, что число участников учений — не более 13 тысяч, то есть маневры не подлежат обязательному международному наблюдению, согласно Венскому документу "О мерах укрепления доверия и безопасности".

Но в тот же период, продолжает Гольц, параллельно "проводится ряд других учений с численностью, также не требующей контроля, или внезапные проверки боеготовности", когда по тревоге можно поднять "хоть 13, хоть 40 тысяч военнослужащих". Такие уловки, по мнению эксперта, позволяют проводить неожиданную передислокацию войск в определенном регионе и при этом задействовать гораздо большее количество участников учений и техники, чем ранее заявляла Москва.

Гольц привел в пример сообщения СМИ, свидетельствующие о том, что к маневрам "Запад-2017" будет привлечено гораздо больше сил, причем именно со стороны России. Так, официально заявлялось, что с российской стороны в сентябрьских маневрах примут участие 5,5 тысяч человек. При этом в сентябре газета "Красная звезда" писала, что для участия в "Западе-2017" прошла "погрузка 15-й миротворческой бригады, дислоцированной в Самаре". А это, говорит эксперт, уже около 3 тысяч солдат и офицеров.

Еще раньше, в мае, командующий Балтийским флотом вице-адмирал Александр Носатов заявил Интерфаксу, что к учениям "Запад-2017" будет привлечен весь Балтийский флот" — "практически все подразделения морской, сухопутной и авиационной составляющих сил и средств" (официально в "Западе-2017" будет задействовано только 10 кораблей. — Ред.). А минувшей весной белорусское военное руководство сообщало, что для участия в маневрах в РБ прибудет часть сил и средств 1-й танковой армии Западного военного округа (ЗВО) России.

"Если добавить к этому участников тактических учений вооруженных сил, МВД, ФСБ и МЧС, о которых говорил замминистра обороны РФ во время брифинга, это уже несколько десятков тысяч человек", — указывает Александр Гольц. "Ну и какие там 12,7 тысяч участников, если задействуют и весь Балтийский флот, и воссозданную 1-ю танковую армию?", — задается вопросом Гольц. По его мнению, "100 тысяч военнослужащих уж точно будет" на "Западе-2017" вместе с параллельными учениями и внезапными проверками".

Кому нужны два "Запада"?

О том, что фактически существует два "Запада", сообщил DW и директор минского Центра стратегических и внешнеполитических исследований Арсений Сивицкий. Один — название совместных белорусско-российских маневров, проводимых раз в 2 года по очереди на территории Беларуси и России. Другой условный "Запад" — учения с иными названиями, которые проводятся одновременно на стратегическом западном и юго-западном направлениях раз в 4 года. Например, совместные белорусско-российские стратегические учения "Запад-2009" проходили параллельно с учениями "Осень-2009" с привлечением десятков тысяч военнослужащих военных округов и флотов РФ и вооруженных сил РБ.

В рамках следующих учений "Запад-2013", в которых, по данным российской стороны, были задействованы 12,9 тысяч военных, на белорусской территории параллельно прошло еще одно учение — "Взаимодействие-2013" Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Тогда западные военные эксперты оценили общее число участников маневров как минимум в 70 тысяч.

"Анализ открытых источников информации за август-сентябрь показывает, что Россия перемещает значительное количество военной техники в места, не связанные с проведением совместных белорусско-российских учений", — добавил Сивицкий. Он полагает, что российское руководство намеренно использует размах учений как инструмент внешней политики. "Цель таких действий — оказывать политическое давление на ряд государств, входящих в НАТО и ЕС, спекулируя на страхах европейских элит по поводу возможности новой большой войны", — считает Сивицкий.

Поэтому, по его оценке, сентябрьские маневры 2017-го могут оказаться даже более многочисленными, чем "Кавказ-2016", в которых приняло участие около 122 тысяч российских военнослужащих. А Александр Гольц в свою очередь напомнил, что в феврале 2014 года под видом внезапной проверки "Кремль бесконтрольно сконцентрировал свои войска на границе с Украиной, аннексировал Крым и подготовил базу для ведения войны в Донбассе".