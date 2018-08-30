Доренко вызвался нести гроб Кобзона

”Я понесу гроб Кобзона. По крайней мере, я претендую”, — сообщил журналист на своей странице ”Расстрига Доренко”.

Я понесу гроб Кобзона. По крайней мере, я претендую — Расстрига Доренко (@rasstriga) August 30, 2018

Пост Доренко, вероятно, является иронией в ответ на новость о том, что гроб американского сенатора Джона Маккейна понесет российский публицист и оппозиционный активист Владимир Кара-Мурза младший. Ранее известие об этом вызвало ажиотаж в соцсетях и стало поводом для усмешек.

Жизнь нужно прожить так, чтобы в 36 лет тебе доверили нести гроб Маккейна. (В.В. Кара-Мурза) — ОтецРусскойДемократии (@Maiskolpino) August 29, 2018

Кобзону было 80 лет. За месяц до смерти народного артиста госпитализировали. СМИ сообщали, что Кобзон впал в кому. 27 июля отмечалось, что певца перевели в реанимацию и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Родственники и пресс-секретарь Кобзона заявляли, что госпитализация была плановой и в реанимацию депутата не переводили. Источники в Госдуме сообщали СМИ, что их коллега находится в стабильно тяжелом состоянии и проходит курс химиотерапии.