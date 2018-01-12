Дональд Туск назвал условие выхода Польши из Евросоюза

Глава Евросовета Дональд Туск не исключил, что Польша может выйти из состава Евросоюза, как только перестанет получать от него денежные средства. По его мнению, в таком случае власти страны тут же решат спросить поляков, должна ли Польша оставаться в ЕС, а затем приложат все усилия, чтобы большинство голосов было за расставание с политическим блоком.

"Для правящей в Польше партии членство в Евросоюзе сводится к получению денежных выплат. Им совершенно не интересны другие преимущества, которые дает членство в ЕС, такие как общий рынок, правопорядок и гарантированная безопасность", - цитирует Туска газета The Telegraph.

Глава Евросовета добавил, что пока они получают финансирование, "игра для них стоит свеч".

"Я легко могу представить себе ситуацию, когда Польша окажется в числе вкладчиков в Евросоюз и польское правительство тут же решит спросить у поляков, хотят ли они, чтобы их страна оставалась в ЕС. А потом они будут усердно работать над тем, чтобы все пришли к одному заключению: пришло время сказать членству в Евросоюзе "Прощай!" - предположил Туск.

Месяц назад Еврокомиссия (ЕК) впервые в истории Евросоюза запустила санкционную процедуру против Польши за нарушение фундаментального принципа независимости суда, которая может привести к лишению республики права голоса в Совете ЕС.

Дональд Туск, который сам на протяжении семи лет возглавлял польское правительство, признал, что его страна в настоящее время воспринимается как "источник дезинтеграции". При этом он подчеркнул, что европейским политикам необходимо "прекратить разрушение репутации Польши", и выразил сомнение в введении санкций против Варшавы.

Министр юстиции Польши Збигнев Зебро прокомментировал решение ЕК. "Речь идет о политике, а не о верховенстве закона… Польша является страной, правовым государством. Мы должны продолжить реформу юстиции", - заверил он.

МИД Польши также назвал решение ЕК политически мотивированным. "Это ненужное осложнение наших отношений, что может создать препятствия на пути выстраивания взаимопонимания и доверия между Варшавой и Брюсселем. Поэтому мы всегда готовы к диалогу", - говорилось в заявлении ведомства.

Напомним, концепция судебной реформы в Польше предполагает наделение депутатов и министра юстиции полномочиями назначать судей без консультаций с представителями судебной системы. Представители правящей партии "Право и справедливость" утверждают, что реформа необходима из-за коррумпированности существующей системы. Оппозиция же указывает на то, что нововведения нарушают базовый конституционный принцип разделения властей.

Лидеры Евросоюза подвергли критике этот законопроект и назвали его угрозой верховенству закона. Премьер-министр Беата Шидло отклонила критику ЕС, заявив, что законодательство является внутренним делом Польши и правительство не будет склоняться перед любым иностранным давлением.

Кроме того, Польша по-прежнему отказывается принимать мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки, вопреки давлению со стороны ЕС.