Дональд Трамп уволил главу ФБР Джеймса Коми

Президент США Дональд Трамп уволил главу Федерального бюро расследований Джеймса Коми.



Согласно заявлению Белого дома, Трамп основывался на рекомендациях генерального прокурора Джеффа Сешнса и его заместителя Рода Розенстина.



"Сегодня президент Дональд Трамп проинформировал главу ФБР Джеймса Коми, что тот больше не работает и снят с должности", — говорится в заявлении Белого дома.

"ФБР — одна из самых уважаемых и важных организаций нашей нации, и сегодняшний день станет новым началом для главной гордости нашей правоохранительной системы", — заявил Трамп.



Коми возглавлял расследование ФБР о возможных связях членов предвыборного штаба Трампа с Россией.



В письме Трампа главе ФБР говорится, что он "не в состоянии эффективно руководить бюро".



Сам Коми выступал перед своими коллегами в Лос-Анджелесе перед началом кампании по найму новых сотрудников ФБР. Во время его выступления один из его помощников принес ему записку, в которой было сказано, что он уволен. Коми немедленно сообщил об этом собравшимся.



Письма Клинтон



Неожиданное решение было принято спустя несколько часов после того, как стало известно, что Коми привел неточные данные о письмах Хиллари Клинтон, выступая в конгрессе неделю назад.



Соперница Трампа по предвыборной гонке возлагала на Коми вину за свой проигрыш на президентских выборах.



3 мая, давая показания юридическому комитету сената США, Коми сказал, что помощница Клинтон Хума Абедин переслала "сотни и тысячи" имейлов своему тогдашнему мужу Энтони Уинеру, для того чтобы тот их распечатал, и что некоторые из этих электронных посланий содержали секретную информацию.



Но во вторник ФБР признало, что Абедин отправила лишь две цепочки электронной почты с секретной информацией.



Об этом сенату сообщил в письменном виде заместитель директора ФБР по вопросам связей с конгрессом Грегори Брауер.



Большинство из 49 тысяч имейлов от Абедин, обнаруженных на компьютере Уинера, оказались там в результате резервного копирования с ее телефона Blackberry.

В конечном итоге оказалось, что все 12 засекреченных цепочек электронных писем, найденных в компьютере Уинера, уже были проанализированы следователями при изучении других электронных устройств.



Дымовая завеса?



Энтони Зуркер, Би-би-си, Вашингтон



Дональд Трамп и руководство министерства юстиции утверждают, что Джеймс Коми был уволен за плохое расследование скандала вокруг личного сервера Хиллари Клинтон. При этом они формулируют свои обвинения в адрес Коми так, что против них вряд ли выступят даже сторонники Клинтон.



Но демократы не намерены попадаться на эту удочку. Они заявляют, что все слова про Клинтон — лишь дымовая завеса, и убеждены, что неожиданное увольнение главы Коми не что иное, как попытка сорвать проводимое ФБР расследование возможных связей кампании Трампа с Россией.



По крайней мере теперь призывы демократов назначить независимое расследование этого вопроса будет сложно игнорировать. Кроме того, с демократами теперь могут согласиться и некоторые республиканцы. Сам президент, подчеркнув в своем письме Коми, что конкретно его прошлое никто не расследует, вряд ли облегчил себе этим жизнь.



Демократы уже требуют, чтобы теперь уже бывший глава ФБР дал показания в конгрессе о том, как далеко зашло на момент его увольнения расследование деятельности России во время предвыборной кампании.



Всего через несколько дней после начала своего президентства Дональд Трамп публично пожал руку Джеймса Коми на приеме в Белом доме, сказав при этом, что тот "стал более знаменитым", чем он сам. Тогда это звучало как сильное преувеличение.



Сейчас так уже не кажется.



Как объясняет администрация увольнение Коми?



В ходе предвыборной кампании глава ФБР дважды — в июле, а затем в октябре — делал заявления о скандале вокруг личного почтового сервера Клинтон.



Во вторник заместитель генерального прокурора Род Розенстин сказал, что "не может одобрить" то, как директор ФБР завершил расследование "почтового скандала" Клинтон. Он также заявил, что не понимает, почему Коми не согласен с выводом, "сделанным практически всеми", что он совершил ошибку.



"Практически все согласны, что директор допустил серьезные ошибки. Это один из немногих вопросов, который объединяет людей с разными убеждениями", — добавил он.

По словам Розенстина, Коми в июле 2016 года "узурпировал" прерогативу предыдущего генерального прокурора, заявив, что расследование в отношении Клинтон должно быть закрыто.



Заместитель генерального прокурора также добавил, что Коми усугубил свою ошибку, выступив на пресс-конференции, во время которой он "неизвестно почему" обнародовал "унизительную информацию" о Хиллари Клинтон.

Расследование "российского вмешательства"



Представители Демократической партии сразу же заявили, что Трамп уволил Коми для того, чтобы повлиять на ход расследования возможного вмешательства России в предвыборную кампанию. Ряд близких соратников Трампа обвиняются в связях с Кремлем.



Эти обвинения расследуются в комитетах по разведке сената и палаты представителей.

"Неужели эти расследования почти добрались до самого президента? — спросил лидер демократов в сенате Чак Шумер. — Это не похоже на простое совпадение", — добавил он.



Обозреватели уже сравнивают это решение Трампа с решением президента Никсона уволить своего генерального прокурора во время расследования по Уотергейтскому делу. Тогда это решение президента подорвало его позиции.



Сам президент Трамп называет обвинения о связях с Россией "фейковыми новостями".