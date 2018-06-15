”Договоры утрачивают силу”: Трамп начал войну с Китаем

”В свете хищения Китаем интеллектуальной собственности и технологий, а также других видов недобросовестных торговых практик, Соединенные Штаты введут 25-процентный тариф на 50 миллиардов долларов товаров из Китая, содержащих промышленно значимые технологии”, — сообщил глава США.

Эти тарифы необходимы для предотвращения дальнейшей несправедливой передачи американских технологий и интеллектуальной собственности Китаю, подчеркнул Трамп. Он уверен, что повышенные пошлины защитят американские рабочие места и ”послужат первым шагом на пути к установлению баланса в торговых отношениях между США и Китаем”.

Кроме того, президент пригрозил, что Соединенные Штаты введут дополнительные пошлины, если Китай примет ответные тарифные меры в отношении американских компаний, товаров, услуг и сельхозпродукции.

Но в Китае действия Трампа вызвали крайне негативную реакцию. Дело в том, что стороны уже не один месяц ведут переговоры и вроде бы достигли на них существенного прогресса. В мае стороны заявили о приостановлении процедуры введения пошлин.

Китай готов был идти на существенные уступки. В частности, The New York Times сообщал, что КНР согласилась закупить сельхозпродукцию, товары промышленного производства и энергоносители из США на $70 млрд в течение первого года, после того как Вашингтон откажется от введения пошлин.

В четверг, 14 июня, в Пекине с визитом был госсекретарь Майкл Помпео. Член Госсовета КНР, министр иностранных дел Ван И заявил после встречи с американским коллегой, что команды Китая и США по вопросам экономики провели многократные раунды консультаций, и стороны достигли важных консенсусов и взаимопонимания, сообщает агентство ”Синьхуа”.

Ван И также отметил, что в настоящий момент у сторон два выбора: либо сотрудничество и взаимный выигрыш, либо противостояние и взаимный проигрыш. По его словам, Китай уже сделал выбор в пользу первого направления и надеется, что США в равной мере сделают разумный выбор.

На следующий день Трамп объявил о повышении пошлин. В ответ министерство коммерции КНР заявило, что ”все достигнутые во время консультаций договоренности по торговле утрачивают силу”.

”Китай выражает решительный протест в связи с этим. КНР не желает развязывать торговую войну, но в ответ на невыгодные и вредоносные действия американской стороны нам не остается ничего иного, кроме как дать сильный отпор”, — указывается в сообщении китайского МИДа.

Что на двусторонних переговорах пошло не так, неизвестно. Трамп, в интервью Fox News лишь повторил, что Китай крадет у США секреты, и ”он мой друг, президент Си, он отличный человек, он замечательный парень, но в какой-то момент мы должны это исправить”.