Добровольно покидающих Финляндию просителей убежища стало меньше

Число возвращающихся по своей инициативе просителей убежища сократилось, несмотря на увеличение размера дотаций.

Число добровольно покинувших страну просителей убежища сократилось в прошлом году на одну треть, сообщает Yle со ссылкой на газету Keskisuomalainen.

Возвращающихся на родину по собственному желанию стало меньше, хотя размер специальных дотаций увеличился. В рамках системы добровольного возвращения на родину в прошлом году уехали 1 400 просителей убежища, в то время как в предыдущем году их число составляло более 2 100.

Три четверти репатриантов — это выходцы из Ирака.