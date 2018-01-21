21.01.2018, 11:20

Добровольно покидающих Финляндию просителей убежища стало меньше


rus.delfi.ee
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фото иллюстративноеFoto: Karin Kaljuläte

Число возвращающихся по своей инициативе просителей убежища сократилось, несмотря на увеличение размера дотаций.

Число добровольно покинувших страну просителей убежища сократилось в прошлом году на одну треть, сообщает Yle со ссылкой на газету Keskisuomalainen.

Возвращающихся на родину по собственному желанию стало меньше, хотя размер специальных дотаций увеличился. В рамках системы добровольного возвращения на родину в прошлом году уехали 1 400 просителей убежища, в то время как в предыдущем году их число составляло более 2 100.

Три четверти репатриантов — это выходцы из Ирака.

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