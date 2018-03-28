”Для Путина это удар в спину”: как на федеральных каналах обсуждают последствия пожара в Кемерово

Пожар в Кемерово, где, по последним данным, погибли 64 человека, с понедельника 26 марта является главной темой для федеральных телеканалов. Событиям в Кузбассе посвящена значительная часть выпусков новостей, а также дневных и вечерних ток-шоу. Однако 27 марта, накануне национального траура и в день визита президента в Кемерово, на всех каналах началось обсуждение роли президента Владимира Путина в устранении последствий случившегося. Как это происходило, описывает "Медуза".

Первый канал, ”Время покажет”

Ведущий ток-шоу Артем Шейнин сразу заметил, что на событиях в Кемерово кто-то пытается ”нагреть руки”. Он особо отметил роль Путина, который ”реально потрясен”, а значит намерен разобраться в проблеме. Значительная часть передачи была посвящена ”информационным вбросам” о якобы сотнях погибших в торговом центре. Гости также упомянули ”стервятничество” западных стран, которые на следующий день после пожара объявили о высылке российских дипломатов из-за отравления в британском Солсбери.

”Россия 1”, ”60 минут”

Дневное ток-шоу было целиком посвящено особенностям надзора за торговыми центрами. Подчеркивалось, что, несмотря на размеры, сгоревший ТЦ ”Зимняя вишня” был зарегистрирован как малое предприятие, что дает право на налоговые и надзорные каникулы. Гости передачи призывали изменить законы, регулирующие эту отрасль. Соведущий передачи Евгений Попов вел свою часть эфира из Кемерово, показывая помещения внутри сгоревшего ТЦ. Последние 10 минут передачи были посвящены высылке российских дипломатов из западных стран, а также с Украины.

НТВ, ”Место встречи”

Обсуждение последствий пожара, как и на других каналах, началось с того, что ситуация находится ”под личным контролем президента”. Гости призывали ”наказать всех по цепочке” за причастность к пожару. Сами события в ”Зимней вишне” называли ”терактом”. ”Место встречи” — единственная передача, где говорили, что в президента Путина ”и упрется вся эта цепочка”, потому что он создал систему, которая допустила такие последствия.

Николай Стариков, писатель

Что же мы удивляемся, что любая трагедия, которая произошла в нашей стране, будет использована против нас. Поэтому, конечно, финансируемая Западом ”Медуза” начинает печатать определенную информацию. Возможно, провокаторы специально приезжают в Кемерово, чтобы поучаствовать в этом.

Ольга Белова, ведущая

Но смотрите, какая история. Воюют с нами внешние враги, а гибнут наши дети от внутренних.

Вторую часть передачи посвятили обсуждению высылки российских дипломатов.

”Россия 1”, ”Вечер с Владимиром Соловьевым”

Владимир Соловьев и его гости также обсуждали нарушение нормативов при строительстве и обеспечении пожарной безопасности ТЦ, а само происшествие назвали ”массовым убийством по предварительному сговору”. Тем не менее в программе особо отметили роль Путина в расследовании причин пожара и попытку оппозиции использовать ситуацию в своих целях. Вот лишь некоторые цитаты.

Елена Мизулина, член Совета Федерации

Я бы хотела высказать слова соболезнования и поддержки нашему лидеру Владимиру Владимировичу Путину. <…> Для него это удар в спину, это страшное потрясение! Он неслучайно приехал туда. Потому что то, что он делает сегодня для России — невероятные вещи, защищая на внешней арене Россию, внутри проводя реформы невероятной силы. <…> И вдруг — так бездарно! За его спиной! А ему некогда постоянно оглядываться на то, как доделывают то, что он, пробивая стены, решает. <…> Он у нас духовный воин, сильный. Но ему тоже наша поддержка нужна!

Владимир Соловьев, ведущий

Политизированность очень опасна. Она ведет совсем к другому. Когда кричит толпа и улюлюкает — здесь надо уже понимать, с толпой такой разговаривать нельзя. Когда граждане хотят беседовать, когда они формулируют требования — их право. Когда толпа требует крови и ей наплевать на факты, наплевать на что-угодно, ”дайте кого угодно” — это уже не государство. Это уже попытка уйти в Майдан! Этого допускать нельзя.

К сожалению, на [гражданской акции памяти на] Пушкинской площади [в Москве] сегодня не удержались. И граждане на деньги [бывшего главы ”ЮКОСа” Михаила] Ходорковского, плюс не досидевший многократно недокандидат в недокуда [Алексей Навальный] сотоварищи, конечно, начали скандировать политические лозунги. То есть даже людскую скорбь эти граждане пытаются конвертировать в свой политический протест. Это называется, что у этих граждан нет ничего святого!