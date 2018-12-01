Die Welt: канцлер снова захлопнула дверь в Россию

У государств есть право самостоятельно развиваться, отметила канцлер. Она упрекнула российское правительство в том, что оно сеет нестабильность не только на востоке Украины, но и в других региональных конфликтах. Меркель упомянула Грузию, Молдавию и Приднестровье, Азербайджан и Армению. ”Есть ряд стран, которые не могут развиваться так, как хотят. Мы, немцы, не можем закрывать на это глаза”, — сказала Меркель.

Обеспокоенность в связи с российскими интервенциями в других странах выросла в воскресенье, когда российские пограничники захватили три небольших украинских корабля в Керченском проливе у берегов Крыма. ”Сейчас нужно обратиться к фактам. Пленные солдаты делают так называемые признания — это необходимо прекратить. Украинские солдаты должны быть отпущены на свободу”, — потребовала Меркель.

Критика Крымского моста

Она упрекнула Путина в том, что в результате строительства моста через пролив между материком и аннексированным полуостровом ухудшились условия судоходства. ”Это полностью на его совести”, — сказала Меркель. Мост был открыт в мае этого года.

Украина высказалась за независимость на референдуме. И люди в Крыму принимали участие в том голосовании. Кроме того, после выхода из СССР правительство в Киеве — как было согласовано с Россией — сдало все ядерное оружие. Германия приветствовала независимость Украины и дала согласие на предоставление помощи стране. ”Сейчас мы обязаны соблюдать обещание”, — сказала Меркель.

Между тем украинский премьер Владимир Гройсман выступил за дальнейшие инвестиции немецких компаний в его страну. ”Германия — важный стратегический партнер для нас. 200 немецких компаний уже ведут деятельность у нас, сейчас самое время инвестировать в Украину”, — заявил Гройсман на экономическом форуме в Берлине.

Существует огромный потенциал для развития экономики. Украина снова демонстрирует рост, правительство продвигает реформы. ”Мы боремся с коррупцией, работаем над децентрализацией власти, улучшением систем здравоохранения и пенсионного обеспечения”, — продолжил он. Он также предостерег от дальнейших российских провокаций: ”То, что происходит с нами, может случиться где угодно”.

Украина и после строительства ”Северного потока — 2” остается важной транзитной страной

Канцлер развеяла опасения Украины относительно того, что страна потеряет свою роль важного транзитера российского газа, когда будет построен трубопровод ”Северный поток — 2”. По трубопроводу газ из российских регионов добычи пойдет в ЕС, и тем самым проходящие через Украину трубы теряют свое значение.

”„Северный поток — 1" не перечеркнул роль Украины как транзитной зоны и не отрезал страну от газообеспечения. С введением в строй „Северного потока — 2" мы позаботимся о том, чтобы Украина осталась важной транзитной страной в газовых поставках”, — сказала канцлер.

В ответ на противоправную аннексию Крыма и дестабилизацию независимой соседней страны ЕС в 2014 году ввел ряд санкций против Российской Федерации. Представители немецкой экономики вновь высказались за смягчение санкций.

После недавней эскалации крымского конфликта австрийское председательство Cовета ЕС предложило ввести новые санкции против России. Однако вначале нужно прояснить, что именно произошло в воскресенье с российскими и украинскими военными кораблями, заявила министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в ходе встречи с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом в Берлине.

Однако ужесточения санкций пока не ожидается. Верховный представитель ЕС по внешней политике Федерика Могерини заявила, что 28 стран-членов осуждают применение силы Россией, назвав его ”неприемлемым”. Однако о новых штрафных мерах она не говорила, о санкциях речи не идет. В заявлении Могерини было лишь отмечено, что ЕС будет продолжать следить за ситуацией и ”решительно настроен действовать соразмерно в тесном взаимодействии со своими международными партнерами”.