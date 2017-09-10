Десятки тысяч человек вышли на марш против Brexit в Лондоне

Акция противников выхода Великобритании из Евросоюза в центре Лондона в субботу днем собрала около 50 тысяч человек, сообщает Mirror Online со ссылкой на данные, озвученные организаторами. Участники демонстрации прошли маршем по улицам столицы к Парламентской площади, где затем состоялся митинг.

DW со ссылкой на издание Evening Standard отмечает, что субботнее шествие стало лишь первой акцией в череде протестных мероприятий, получивших название "осень недовольства". Состоявшийся марш был приурочен к запланированному на 11 сентября голосованию в Палате общин по законопроекту о Brexit.

Участники марша несли в руках плакаты с надписями "Я люблю Евросоюз", "Brexit — токсичен", "Уже скучаю по ЕС". В какой-то момент к митингующим присоединился лидер партии "Либеральных демократов" Джон Винсент Кейбл. Среди активистов также заметили ирландского музыканта Боба Гелдофа.

На референдуме о членстве Великобритании в Евросоюзе летом прошлого года победили сторонники Brexit. После этого пост премьера Британии заняла Тереза Мэй. В марте 2017 года она объявила о запуске "брексита".

В августе газета Daily Mirror со ссылкой на анонимного парламентария от Консервативной партии сообщила, что Мэй пригласила в загородную резиденцию Чекерс группу из 15 политиков-тори, где якобы проинформировала их о намерении покинуть посты лидера партии и главы правительства 30 августа 2019 года. Такая стратегия, как заверяли источники таблоида, поможет Мэй гарантировать, что она в ближайшее время не столкнется с внутрипартийной конкуренцией в борьбе за лидерство и в спокойной обстановке доведет страну до намеченного на конец марта 2019 года формального выхода из Евросоюза.

Позже Мэй заявила, что не планирует уходить со своего поста и намерена остаться главой правительства и после выхода страны из Евросоюза.