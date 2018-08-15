Десятки человек погибли и пострадали при взрыве на западе Кабула



Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на министерство здравоохранения страны, передает 15 августа ТАСС.

Ранее агентство Pajhwok сообщило, что террорист-смертник подорвал себя в 18-м полицейском округе в районе Дашт-е-Барчи близ местного образовательного центра.

Пока ни одна из действующих на территории страны экстремистских группировок пока не взяла на себя ответственность за произошедшее.