Держали двери: метрополитен обвинил москвичей в транспортном коллапсе

Как пояснили в пресс-службе, на фиолетовой ветке пришлось высадить два поезда пассажиров из-за удержания дверей вагонов.

”Как мы уже неоднократно объясняли, продолжительное препятствие закрытию хотя бы одной двери в поезде приводит к тому, что системы контроля не позволят составу тронуться с места. Правила безопасности предписывают в таких случаях высадить пассажиров и проверить двери и дверные механизмы”, — заявили в метрополитене.

Ранее сообщалось, что утром 11 декабря произошел коллапс сразу на двух линиях московского метро.