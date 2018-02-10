Дерипаска подал в суд, поэтому Роскомнадзор заблокировал расследование Навального

Представитель Олега Дерипаски рассказал, что миллиардер подал в суд на Настю Рыбку и Алекса Лесли за распространение информации о частной жизни. Этот иск стал причиной блокировки Роскомнадзором расследования Алексея Навального.

После публикации расследования главы Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального миллиардер Олег Дерипаска подал иск против двух физических лиц за публикацию материалов о его частной жизни без разрешения. При этом сам Навальный фигурантом дела не является, суд обязал Роскомнадзор блокировать доступ к его расследованию до разрешения спора по существу.

”Иск в суд подан против физических лиц — Анастасии Вашукевич, т.е. Насти Рыбки, и Александра Кириллова, т.е. Алекса Лесли, которые в своих социальных сетях разместили частные фотографии, на которых изображен Олег Дерипаска, а также аудиозаписи его разговоров, сделанные тайно, раскрыв детали его частной жизни”, — рассказал РБК представитель Дерипаски.

Он отметил, что сам бизнесмен не давал согласия на разглашение персональной информации, и объяснил, какое отношение к этому иску имеет Навальный. ”Ответчиком по иску Алексей Навальный не является, несмотря на то, что он незаконно использовал информацию о частной жизни Олега Дерипаски, смакуя в своем ролике подробности частной жизни и предъявляя голословные обвинения”, — уточнил собеседник РБК.

”Поскольку СМИ подхватили информационную атаку Навального и стали перепечатывать в нарушение закона частные фотографии и репостить ролик Навального, суд обязал Роскомнадзор блокировать доступ к соответствующим страницам в сети интернет до момента разрешения спора по существу”, — пояснил представитель Дерипаски.

При этом он сослался на статью 24 Конституции России, которая гласит, что сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица без его согласия не допускаются. ​

Навальный опубликовал свое расследование 8 февраля. Из него следовало, что вице-премьер — глава аппарата правительства Сергей Приходько отдыхал вместе с Олегом Дерипаской на его яхте Elden. Расследование было основано на публикациях в Instagram Насти Рыбки, которая была на яхте,​ и на сведениях из ее книги ”Дневник по соблазнению миллиардера”.

Приходько заявил, что подавать в суд на Навального не будет. ”Достаточно того, что это сделают другие люди (имеется в виду Дерипаска)”, — сказал тогда чиновник. Cам Дерипаска на следующий день после публикации Навального назвал информацию лживой. Он заявил, что она ”является плодом воображения группы лиц и одним из проявлений спланированной заказной кампании, направленной на дискредитацию репутации”.

”Олег Дерипаска будет защищать свою честь и достоинство в судебном порядке”, — отметил тогда его представитель, уточнив, что СМИ следует воздержаться от распространения ”данных лживых обвинений”.

Сама Настя Рыбка сообщения о подаче иска не комментировала. После появления требования Роскомнадзора заблокировать расследование Навального, а также сообщения в СМИ, сама Рыбка написала в Instagram, что ненавидит, ”когда мои мужчины ругаются”, так как ”Сергей и Олег закрыли сайт Алексея”.