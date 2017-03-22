Депутат Госдумы РФ просит СК проверить сведения о недвижимости Медведева

Депутат Государственной Думы от КПРФ Валерий Рашкин направил главе Следственного коммитета Александру Бастрыкину запрос в связи с расследованием Алексея Навального о роскошной недвижимости, к которой якобы имеет отношение премьер-министр Дмитрий Медведев. Копии обращения, текст которого парламентарий опубликовал в Twitter, он отправил главе МВД Владимиру Колокольцеву, директору ФСБ Александру Бортникову и генпрокурору Юрию Чайке.

Рашкин ссылается на движение "Городской контроль", которое обратилось к нему в связи с расследованием Фонда борьбы с коррупцией (ФБК). В тексте отмечается, что около 10% россиян "ознакомились с документами о возможной коррупционной деятельности" премьера Медведева. Несмотря на это, официальных объяснений со стороны власти не было, указывает коммунист.

В запросе Рашкин требует от силовиков незамедлительно провести проверку сведений, опубликованных Навальным, и сообщить о результатах.

Сам Навальный прокомментировал запрос Рашкина в Facebook: "Я бы хотел, чтобы все фракции ГД заняли такую позицию, конечно. Ну давайте начнем с коммунистов".

Сайт "Красная Москва" сообщает, что к Рашкину обратились активисты движения "Городской общественный контроль". 16 марта они посетили фракцию КПРФ в Государственной думе с проверкой и оценили условия труда депутатов. Однако главной целью визита стало обращение от имени граждан России с просьбой запросить информацию о возможной коррупционной деятельности премьера. Отмечается, что Рашкин обращение активистов принял и пообещал сделать депутатские запросы. Встреча общественников с депутатом была записана на видео.

Из обращения активистов к Рашкину следует, что его авторами являются известные борцы за права автомобилистов — активисты проекта "Движение" Евгений Прошин, Ян Кателевский, Андрей Орел, а также Юрий Сеньчев. В апреле прошлого года Кателевский, Прошин и Орел были задержаны после конфликта с полицейскими из-за видеосъемок возле Раменского ОВД. Суд признал активистов виновными в неповиновении сотрудникам органов внутренних дел и приговорил к разным срокам ареста. Так, Кателевский получил 12 суток, Орел — десять, а Прошин — трое.

Отметим, что сам Фонд борьбы с коррупцией, созданный Навальным, ранее уже обращался в правоохранительные органы в связи с расследованием в отношении премьер-министра. В частности, сообщалось, что руководство ФБК направило в Следственный комитет РФ заявление с просьбой возбудить уголовное дело в отношении Медведева и бизнесмена Алишера Усманова по ст. 290 УК ("Получение взятки") и ст. 291 ("Дача взятки"). По данным ФБК, в августе 2010 года Фонду поддержки социально значимых государственных проектов, "который организован и управляется Дмитрием Медведевым", Усманов безвозмездно по договору пожертвования имущества и договору дарения недвижимого имущества передал земельный участок в селе Знаменское Московской области с жилым домом.

По словам директора ФБК Романа Рубанова, заявления о возбуждении уголовного дела были направлены через электронную приемную СКР (там им, по информации Рубанова, присвоены номера 473586 и 473584). Аналогичные заявления уже были отправлены в МВД, Министерство юстиции и на имя начальника управления президента по вопросам противодействия коррупции Олега Плохого.

19 апреля Медведев выступит в Госдуме с отчетом, но во всех фракциях заявили, что не собираются спрашивать премьера о недвижимости, в которой он отдыхал. В частности, в КПРФ заявили, что эта тема не имеет отношения к работе правительства.

2 марта Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал расследование, посвященное предполагаемым секретным активам Медведева. В материале "Он вам не Димон" говорилось об элитной недвижимости, земельных участках, яхтах, агрокомплексах и винодельнях, по данным ФБК, принадлежащих премьеру. Как утверждают авторы расследования, богатства главы правительства приобретены на "пожертвования" олигархов и кредиты госбанков при помощи некоммерческих фондов. ФБК указывает, что всего в фонды Медведева было переведено как минимум 70 миллиардов рублей деньгами и имуществом.

Пресс-секретарь Медведева Наталья Тимакова назвала расследование Навального "пропагандистскими выпадами оппозиционного и осужденного персонажа". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал расследование "творчеством" и тоже отметил, что Навальный был осужден.

Сам Медведев официально не отреагировал на резонансный материал, но забанил Навального в Instagram. Через несколько дней после публикации стало известно, что премьер заболел гриппом.