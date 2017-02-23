Депортированный из США мексиканец покончил с собой на границе

Мексиканец, который был в третий раз депортирован из США, покончил с собой у пограничного пункта Чапарраль, пишет Русская служба Би-би-си.

45-летнего Гваделупе Оливаса Валенсию, предпринявшего попытку самоубийства через полчаса после возвращения в Мексику, нашли без сознания рядом с полиэтиленовой сумкой с его вещами. Его доставили в больницу, где он вскоре скончался.

По словам очевидцев, перед тем как совершить попытку самоубийства, Валенсия кричал, что он не хочет возвращаться в Мексику, и явно находился в стрессовом состоянии. По данным мексиканских властей, США депортировали из страны Валенсию уже в третий раз.

Инцидент произошел на фоне ужесточения миграционной политики Вашингтона. Администрация президента США Дональда Трампа представила инструкции, предполагающие расширение практики депортации нелегальных мигрантов из США.

В недавнем уведомлении министра внутренней безопасности США Джона Келли говорится о том, что власти США могут отправлять задержанных за незаконное пересечение границы людей обратно в Мексику независимо от того, откуда они прибыли. Министерство иностранных дел Мексики заявляло, что не оставит это решение Вашингтона без ответа.

Гваделупе Оливас Валенсия был родом из мексиканского штата Синалоа, который известен активностью влиятельных наркокартелей. Многие мексиканцы, уезжающие в США, говорят, что главной причиной их отъезда является высокий уровень преступности и насилия у них на родине. Значительная часть преступлений в ряде штатов Мексики так или иначе связана с деятельностью наркомафии.

25 января Трамп подписал указ о строительстве стены на границе США и Мексики — это было одним из предвыборных обещаний республиканца. Стена, по его мнению, должна защитить США от притока нелегальных мигрантов и ввоза наркотиков. В начале февраля министр внутренней безопасности США Джон Келли заявил, что стена на границе с Мексикой будет построена в течение двух лет.