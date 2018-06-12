Денуклеаризация и гарантии безопасности: обнародован текст документа, подписанного Трампом и Ким Чен Ыном в Сингапуре

По итогам саммита в Сингапуре Дональд Трамп и Ким Чен Ын договорились о начале денуклеаризации Северной Кореи в обмен на гарантии безопасности со стороны США. Об этом сказано в совместном заявлении, подписанном лидерами США и КНДР 12 июня, текст котрого публикует Reuters. Ранее суть подписанного документа была неясна.

"Президент Трамп обязался дать гарантии безопасности для КНДР, а председатель Ким Чен Ын подтвердил свою твердую и непоколебимую приверженность плану полной денуклеаризации Корейского полуострова", — говорится в начале документа. Далее следуют четыре пункта соглашения:

1. США и КНДР обязуются установить новые американо-северокорейские отношения в соответствии с желанием мира и процветания народов двух стран.

2. Соединенные Штаты и КНДР будут совместными усилиями строить прочный и стабильный мир на Корейском полуострове.

3. Подтверждение Пханмунджомской декларации от 27 апреля 2018 года, в которой КНДР обязуется провести полную денуклеаризацию Корейского полуострова.

4. США и КНДР взяли на себя обязательства по возвращению останков военнопленных, включая немедленную репатриацию уже идентифицированных.

В заключительной части документа подчеркивается историческое значение "эпохальной" сингапурской встречи, которая "открывает новое будущее".