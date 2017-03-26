День Воли в Белоруссии: сотни задержанных и избитых граждан

Власти Минска жестоко разогнали акцию демократических сил в День Воли 25 марта, на которую в столице собрались до двух тысяч человек. Многие общественные деятели и журналисты были задержаны превентивно и избиты.

Такого сценария, который разыграли власти Беларуси по отношению к оппозиционерам в субботу, 25 марта, не было с вечера 19 декабря 2010 года, когда после президентских выборов в центр Минска вышли десятки тысяч человек, протестовавших против фальсификации итогов голосования. Тогда с применением силы были задержаны около тысячи человек, включая большинство кандидатов в президенты, многие были осуждены на длительные сроки лишения свободы.

Срыв акции

С самого утра в субботу можно было наблюдать скопление представителей правоохранительных органов в районе намеченного сбора участников оппозиционной акции возле кинотеатра "Октябрь" и Академии наук. Во дворах в центре Минска находились десятки автозаков, а также три водомета и другие спецмашины, напоминающие бронетранспортеры. На этот раз власти не только закрыли станцию метро "Академия наук", но и перекрыли маршруты наземного транспорта. Автобусы пропускали положенные остановочные пункты и увозили людей за несколько километров от места сбора участников акции.

В результате там не оказалось почти никого. Люди, как будто предчувствуя такое развитие событий, собирались на Площади Якуба Колоса, недалеко от Академии наук. Они скандировали "Живет Беларусь!", "Уходи!" и другие лозунги. Но основным требованием к власти должна была быть отмена декрета №3, который в Беларуси называют "антитунеядским". Собравшиеся и не подозревали, что их ожидает дальше.

Неоправданная жестокость

Организаторы акции заранее подали заявку на ее проведение в Минский горисполком. Однако городские власти сначала несколько раз назначали организаторам встречу в столичной мэрии, а потом в последний момент уведомляли их, что встреча переносится. В конце концов, она так и не состоялась, а глава города Андрей Щорец 24 марта заявил, что любая массовая акция в субботу в Минске будет считаться незаконной. Против массовых акций днями ранее выступил и сам глава белорусского государства.

За несколько дней до Дня Воли (99-й годовщины провозглашения независимости Белорусской Народной Республики 25 марта 1918 года) Александр Лукашенко провел несколько совещаний с представителями разных властных структур, в том числе и силовых. 24 марта на могилевском предприятии "Арвибелагро" он, многократно повторившись, заявил, что не допустит украинского сценария развития событий на территории своей страны.

"Ситуация украинская в Беларуси не со мной. Не могу допустить, чтобы в Беларуси повторился украинский вариант", — сказал белорусский президент.

И силовики этот вариант — по крайней мере, 25 марта — "не допустили". На площади Якуба Колоса вдруг появились автозаки и автобусы с бойцами ОМОНа. Сотни экипированных омоновцев в шлемах выстроились в цепь со щитами и дубинками и с грохотом двинулись на мирных граждан, которые потихоньку начали отступать в сторону входа в метро. Тут раздалась команда, и силовики бросились в атаку. Дюжие "молодцы" хватали молодежь, женщин — всех, кто попадался им на пути, и швыряли их в автозаки. Над площадью разносились истошные крики женщин и молодых людей, которые попали под силовой "каток".

Задержания в Минске

За происходящим с ужасом наблюдали люди, которые случайно оказались в районе площади Якуба Колоса, ведь там находятся многие магазины и кафе. "Что они делают? У нас что, война?" — схватившись за голову вопрошала женщина лет шестидесяти, которая вышла из ЦУМа и увидела происходящее. Переполненные автозаки, тем временем, двинулись в сторону печально известной "политической тюрьмы" на улице Окрестина.

Превентивные задержания

Еще до начала так и не состоявшейся по большому счету акции в Минске, а также в регионах Беларуси прошли массовые задержания активистов демократических сил. При этом стоит напомнить, что большинство лидеров оппозиции попали под административные аресты намного раньше, еще до "Марша нетунеядцев", который прошел в Минске 15 марта.

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Накануне правоохранители арестовали лидера "Молодого фронта" Дмитрия Дашкевича, а около 13.00 в субботу в офис правозащитного центра "Весна", выломав двери, ворвалась милиция и задержала около 60 человек. В тот момент там проходил инструктаж для волонтеров и наблюдателей, которые должны были отслеживать развитие событий на акции

Силовики уложили людей лицом в пол, а потом сопроводили их в спецавтобусы. Среди задержанных оказались председатель Белорусского Хельсинского комитета Олег Гулак, а также многие журналисты, в том числе и зарубежных компаний — ВВС, Radio France Internationale и других. Позднее в тот же день они были отпущены.

По дороге на место сбора участников был схвачен один из заявителей акции 25 марта Денис Садовский. Некоторые белорусские журналисты были избиты омоновцами уже позже в районе Октябрьской площади в центре столицы.

В ночь на субботу в Бресте с поезда сняли и задержали экс-кандидата в президенты Беларуси на выборах 2010 года политика и поэта Владимира Некляева. Задержания продолжаются по всей стране. Вероятно, в понедельник начнутся судебные процессы над оппозиционерами и общественными активистами, а также журналистами. Пока же нельзя назвать точное количество задержанных и пострадавших от действий силовых структур Беларуси, однако, судя по всему, речь идет о сотнях человек.