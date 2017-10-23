Дело Вани Берладина: уволена сотрудница полиции, начато следствие в отношении родителей и водителя автобуса

Полиция продолжает расследование обстоятельств смерти 5-летнего жителя Лиепаи Ванечки Берладина, который пропал без вести в начале июля и бы найден спустя 10 дней в лесном массиве под Дубени.



На данном этап следствия полиция проверяет ответственность родителей мальчика, а также водителя автобуса, на котором Ваня по ошибке уехал из города. Как отмечает LNT Ziņu TOP 10, в настоящее время уволена сотрудница Госполиции, которая проигнорировала информацию о том, что ребенка на следующий день после исчезновения видели в Дубени.

"Это дело можно разделить на две части. Начат уголовный процесс по факту исчезновения Ивана Берладина и обстоятельствах его смерти. Второй уголовный процесс о невыполнении обязанностей родителями и водителем автобуса, которые, возможно, могли предотвратить трагедию", — пояснил генерал Кюзис, добавив, что cотрудница полиции уволена.

Как отмечает программа, в обществе звучало много спекуляций на тему исчезновения Вани Берладина. Последняя из них — родителям не предоставили возможность опознать останки ребенка, а на Гарнизонном кладбище в Тосмаре похоронен совсем другой мальчик. В Лиепайской полиции подтвердили, что получили заявление матери Ивана с просьбой провести повторный анализ ДНК.

"На опознание Ивана Берладина были приглашены оба родителя. Одно опознание происходило по снимкам, второе — в морге. В обществе прозвучала информация о том, что мама Ивана не верит, что похороненный мальчик — ее сын, поэтому она обратилась в полицию с просьбой провести тест ДНК, чтобы окончательно убедиться, что под Дубени найден ее сын. Мы также хотим проинформировать общество. Из заключения экспертизы следует, что умерший мальчик, который был найден 11 июля в лесном массиве под Дубени, это Иван Берладин", — заявила главный инспектор Бюро криминальной полиции Лиепаи Рита Гринвалде.

Напомним, Ваня рос в многодетной семье. С лета семья находится под усиленным контролем социальных служб и сиротского суда. И мать, и другие члены семьи получают психологическую помощь.