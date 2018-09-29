29.09.2018, 10:40

Дания закрыла два больших моста и прекратила паромное сообщение со Швецией и ФРГ

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NEWSru.com
EST
KOPENHAGEN
фото иллюстративноеFOTO: Marko Mumm

Датские власти закрыли два больших моста и прекратили паромное сообщение со Швецией и ФРГ, передает ТАСС со ссылкой на запись в Twitter полиции Копенгагена.


Закрыты мост через пролив Эресунн, связывающий Копенгаген с городом Мальме в Швеции и известный по сериалу "Мост", и мост через пролив Большой Бельт между датскими островами Фюн и Зеландия. Также отменены паромы, связывающие немецкий Путтгарден с Редби, датский Гедсер с немецким Ростоком и датский Хельсингер со шведским Хельсингборгом.

Полиция не сообщает о причинах перекрытия сообщения. По данным телерадиокомпании DR, полиция объявила план "Перехват". Журналисты предполагают, что это и является причиной инцидента.

Проводится крупная полицейская операция. Разыскивается черный автомобиль Volvo V90, зарегистрированный в Швеции. "В автомобиле, вероятно, находятся три человека, которых подозревают в совершении серьезного преступления", — сообщила полиция. Граждан при этом традиционно просят не пытаться вступить в контакт с теми, кто находится в этой машине, и проинформировать полицию о том, где ее видели.

"Началась крупная полицейская операция. По этой причине закрыты мосты и прекращено движение паромов на направлениях Редбю (Дания) — Путтгарден (Германия) и Гедсер (Дания) — Росток (Германия)", — отмечается в полицейском твите.

Полицейские уже пообещали, что паромное сообщение вскоре будет восстановлено. Эресуннский мост также будет открыт, отметили в полиции. Сообщений об открытии моста Большой Бельт пока не поступало.

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